Candidatul PNL la Primăria Baia Mare, Mircea Cirţ: 'Vom reuşi să schimbăm situaţia oraşului în care trăim'

Candidatul PNL pentru Primăria municipiului Baia Mare, antreprenorul Mircea Cirţ a declarat, luni, într-o conferinţă de presă după înregistrarea candidaturii, că a intrat în politică motivat de dorinţa unei evoluţii mai sănătoase a oraşului.

"E pentru prima dată când intru într-o competiţie de acest gen, pentru prima dată când intru în politică. Mulţi m-au întrebat de ce am lăsat businessul şi am venit în această zonă. Da, este o întrebare foarte bună şi pot să vă spun că am am ales acest pas datorită situaţiei total nemulţumitoare în ce mă priveşte pe mine, referitor la Baia Mare şi referitor la Maramureş. Aşadar, azi, am depus candidatura pentru Primăria Baia Mare şi sunt convins că alături de o echipă foarte bună, o echipă cu mult potenţial vom reuşi să schimbăm situaţia oraşului în care trăim", a spus Mircea Cirţ.

Candidatul PNL a subliniat că Baia Mare a pierdut prin lipsa investiţiilor realizate din fonduri europene, oferind ca exemplu municipiul Oradea.

"Dragilor, situaţia nu este roz , deşi pare roz. Situaţia nu este ce ar trebui să fie, şi dacă este să ne întrebăm câte milioane de euro au venit în ultimii nouă ani în Baia Mare, o să fim surprinşi. Pot să vă spun că, Oradea (judeţul Bihor) a atras şi este în curs de finalizare a unor proiect sume în valoare de 540 milioane de euro. Aşadar, vă rog frumos să analizaţi ce s-a întâmplat în Baia Mare în ultimii nouă ani. Exact aşa! Probabil că vom primi răspuns în următoarele zile dacă actualul primar va binevoi să ne spună câţi bani a atras în Baia Mare şi în ce se regăsesc aceşti bani. Nu spune nimeni că nu avem nevoie de parcuri frumoase, de flori şi de borduri, însă, dragilor, este mult prea puţin! Cu toţii avem nevoie să avem aşteptări mai mari, cu toţii trebuie să ne gândim la a nu ne mulţumi cu puţin. În acelaşi timp, vă invit şi pe acei care nu sunteţi de aceiaşi opinie cu noi să căutaţi binele oraşului, să căutaţi să construiţi, nu să demolaţi. Aşadar, atitudinea pozitivă poate să ne însoţească pe fiecare indiferent de apartenenţa politică", a declarat Mircea Cirţ.

Acesta a susţinut că Baia Mare poate oferi investitorilor teren pentru a investi şi că există şi soluţii practice pentru a crea locuri de muncă şi a opri plecarea tinerilor din oraş.

"Sunt mai mult decât încrezător că vom reuşi. Sunt mai mult decât încrezător că avem soluţii. Dacă alţii în România au dovedit-o, noi cu atât mai mult. Dacă alţii au făcut-o, atunci noi de ce n-am putea s-o facem? Dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Dragilor, ne pleacă tinerii şi nu se mai întorc pentru că nu au locuri de muncă bine plătite. Nu au la ce să vină în acest oraş. Ne vom scuza că nu avem terenuri, că nu avem cutare, şi nu avem condiţii. Nu! Avem şi terenuri, şi sunt 330 de hectare care pot fi parc industrial. Mai mult de atât, atragerea de investitori dacă nu este o viziune pentru primar, atunci aceştia nu au motive pentru ce să vină! Aşadar, avem viziune, avem strategie şi vom găsi resursele, vom găsi acele inimi iubitoare de Baia Mare care vor pune umărul la bunul mers al lucrurilor fără un interes. Cu alte cuvinte, sunt oameni iubitori de acest oraş, în acest oraş, care sunt dispuşi să lase businessul şi să vină pentru ridicarea acestui oraş, pentru continuarea construirii acestui oraş. Nu suntem mulţumiţi la nivelul la care a ajuns acest oraş, dar suntem mai mulţumiţi să arătăm din arenă ce nu face bine şi cine nu face bine", a declarat Mircea Cirţ.

Candidatul PNL a mai precizat că actualul primar al municipiului Baia Mare a blocat accesul altor candidaţi la panotajul stradal, acesta ocupând toate panourile luminoase.

"Mă aştept să fie o campanie cât de cât civilizată, cu toate că e o mare presiune pe furnizorii de panouri şi nu sunt lăsaţi să ne ridice panourile noastre. (...) Este un motiv să ne încurajeze că ce am pornit vom duce la bun sfârşit. (...) Atitudinea pozitivă trebuie să ne însoţească indiferent de politică, indiferent că suntem în politică sau nu suntem în politică, indiferent că suntem pe o parte sau alta a culoarului politic. Haideţi să schimbăm lucrurile! Schimbarea începe cu unul ca mine, ca dvs", a spus Mircea Cirţ.

Din partea PNL la funcţia de preşedintele al Consiliului Judeţean Maramureş candidează liderul organizaţiei judeţene, Ionel Bogdan.