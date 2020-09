Candidatul UDMR la Primăria Miercurea Ciuc, Korodi Attila: 'Am votat pentru un oraş care să fie aproape de oameni'

Candidatul UDMR la Primăria Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru un oraş aproape de oameni, care să aibă perspectivă solidă în viitor, dar şi pentru ca maghiarii să fie puternic reprezentanţi în administraţia locală, potrivit Agerpres.

Citește și: Dolarul american se va prăbuşi până la sfârşitul lui 2021 - economist

"Am votat pentru un oraş care să fie aproape de oameni, un oraş care are o perspectivă solidă în viitor, care, atât pentru tineri, cât şi pentru oamenii în vârstă, poate să ofere un spaţiu de dezvoltare şi de viaţă. Am votat pentru un oraş unde economia îşi reîncarcă bateriile şi îşi ajută oraşul să se dezvolte. Am votat pentru un oraş unde oamenii nu numai că sunt întrebaţi, sunt şi implicaţi în deciziile cu privire la dezvoltare. Şi am votat pentru comunitatea noastră, pentru ca şi în viitor comunitatea maghiară să fie puternic reprezentată în administraţie, să fie puternic prezentă în viaţa publică din România", a afirmat Korodi Attila.