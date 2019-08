Candidatul USR la Primăria Sectorului 4 : `Toate femeile sunt făcute să fie mame și soții. Frustrările nu se ascund în spatele carierei`

USR și-a desemnat ieri candidatul la Primăria Sectorului 4, pe Andrușceac Antonio, care a generat un val de revoltă în spațiul public, după ce a spus că toate femeile se nasc pentru a ajunge mame și soții. Chiar dacă USR a spus atunci că se delimitează ferm de declarațiile lui Andrușceac se pare că între timp, conducerea partidului l-a iertat și Andrușceac a fost desemnat candidat la Primăria Sectorului 4 din partea USR:

Consilierul local a facut mai multe comentarii la o postare pe Facebook, care a starnit dezbateri aprinse.

Andrusceac Antonio a postat pe contul sau de Facebook mai multe imagini cu mesaje despre avort, dreptul la viata fara copii sau injurii transmise BOR, care au starnit o polemica in randul prietenilor sai virtuali.

"Nu va mai mintiti. TOATE femeile sunt facute sa fie mame si sotii. Frustrarile nu se ascund in spatele 'carierei'. Ce-i de fapt 'cariera':)? O aparenta de importanta data de un ecuson agatat de gat, un salariu destul de prost pentru multa umilinta si renuntari? Prima casa sau masina luate intr-un milion de rate, doar ca sa vada Satu' ca fata s-a ajuns....nu pacalesc insa pe nimeni, tot neimplinite raman, fara familii, fara copii....auzind mereu - 'da' tu mama, nu te mai mariti?' Pentru ca in intelepciunea lor, mamele, bunicile, stiu care este adevarata implinire a femeii...", este un comentariu oferit de consilierul USR unui prieten virtual.

In momentul in care o persoana i-a transmis ca ar trebui sa infieze un copil aflat in centrele de plasament, consilierul a raspuns in acelasi stil.

"Eu zic sa cresti un copil si apoi sa-ti dai cu parerea si sa faci pe desteapta...Crede-ma, nu esti asa de cool pe cat vrei sa pari.... poate frustrata...cat cuprinde. Cata agresivitate naste anormalitatea...", a spus el.

Ulterior, Uniunea Salvati Romania a transmis, marti dupa-amiaza, ca se delimiteaza ferm de declaratiile consilierului local Antonio Andrusceac "in ceea ce priveste optiunile femeilor si rolul acestora in societate".

"USR respecta si promoveaza egalitatea intre barbati si femei si dreptul acestora de a-si alege propriul parcurs in viata. Este un subiect pe care il tratam cu seriozitate. In momentul de fata, in partid sunt analizate mai multe sesizari legate de declaratiile domnului Andrusceac", a declarat Elek Levente, pe atunci presedinte interimar USR, intr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a USR.