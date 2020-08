Candidatul USR pentru Primăria Braşov, Allen Coliban, depune plângere penală: a surprins maşina de salubritate a Primăriei Şercaia deversând deşeuri în râu

Candidatul USR pentru Primăria Braşov, Allen Coliban, anunţă că va depune plângere penală după ce a surprins maşina de salubritate a Primăriei Şercaia din judeţul Braşov deversând deşeuri menajere în albia majoră a unui râu.

Allen Coliban a povestit sâmbătă după amiază, în luarea de cuvânt din cadrul Congresului comun al USR şi PLUS, că unul dintre cei mai noi membri ai USR Braşov, un tânăr care s-a mutat recent în comuna Şercaia, împreună cu soţia şi cu cei doi copii l-a sunat săptămânile trecute şi i-a comunicat că primarul acestei comune, folosind maşina de salubritate a Primăriei, deversează deşeuri în albia majoră a unui râu şi incendiază deşeuri.

„I-am spus: ”Nu vei reuşi să opreşti un infractor prin rugăminţi, trebuie să te lupţi cu el cu legea în mână. Am fost zilele trecute la Şercaia, am făcut o pândă, cu toată adrenalina aferentă şi am reuşit să prindem maşina de salubritate a primăriei, cu oamenii primăriei făcând exact acest lucru, deversând gunoaie în albia râului. Este o faptă penală. Vom depune plângere penală” a anunţat Allen Coliban

Acesta a mai povestit că tânărul membru al USR, a decis să facă acest lucru şi va candida pentru Primăria Şercaia deşi iniţial a refuzat o candidatură pe motiv că nu se simţea pregătit, neavând un program concret.