Cântăreața Alanis Morissette, nemulţumită de documentarul „Jagged” realizat de HBO: Am fost atrasă într-o falsă senzaţie de siguranţă

Cântăreaţa şi compozitoarea Alanis Morissette a declarat că este nemulţumită de documentarul „Jagged” realizat de HBO şi că nu va participa la niciun eveniment dedicat lungmetrajului care a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Toronto, conform news.ro

Morissette a transmis un comunicat în care anunţă că nu va sprijini „Jagged”, film care documentează evoluţia carierei sale şi lansarea celebrului album „Jagged Little Pill”.

„Am fost atrasă într-o falsă senzaţie de siguranţă, iar agenda lor obscenă a devenit clară imediat ce am văzut prima formă a filmului. Atunci am ştiut că viziunile noastre erau, de fapt, diferite în mod dureros. Nu este povestea pe care am fost de acord să o spun”, citează The Hollywood Reporter.

Ea a spus că nu va participa la niciun eveniment dedicat lungmetrajului, care a avut premiera pe 13 septembrie la Toronto.

„Nu diferit de multe «poveşti» şi biografii neautorizate care au fost lansate de-a lungul anilor, aceasta include informaţii care pur şi simplu nu sunt adevărate”, a mai afirmat ea, fără să specifice care sunt elementele neadevărate cuprinse în film.

În documentar, artista discută despre viaţa sa personală şi agresiunile sexuale suferite. În timpul unui interviu inclus în film, Morissette declară: „Aş spune mereu că am consimţit, dar apoi mi-ar fi amintit «aveai 15 ani, nu îţi dai consimţământul la 15 ani.». Acum mă gândesc «sunt toţi pedofili, este viol»”.

Morissette nu a identificat agresorii ei.

Faptul că ea nu este mulţumită de film a fost semnalat dinaintea premierei, când The Washington Post a scris că artista nu va participa la proiecţia de la Toronto.

„Jagged” este parte din seria „Music Box” produsă de Bill Simmons, antologie de lungmetraje documentare centrate pe muzică ce include „Listening to Kenny G” şi „Woodstock 99: Peace, Love, and Rage”.

Documentarul despre Morissette nu a primit încă o dată de lansare pe HBO.