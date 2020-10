Cântăreaţa Dolly Parton l-a făcut să plângă în direct pe realizatorul emisiunii 'The Late Show'

Cântăreaţa Dolly Parton l-a făcut să plângă în direct pe realizatorul de televiziune Stephen Colbert, marţi, când a interpretat a cappella o piesă pe care mama ei obişnuia să o cânte.

Cu „Bury Me Beneath the Willow” cântată în interviul acordat la „The Late Show”, Parton l-a emoţionat pe Colbert, care a spus că este foarte stresat în perioada aceasta, potrivit news.ro.

Citește și: ANALIZĂ MĂSURI NOI propuse de Guvern pentru românii cu restanțe la plata datoriilor, din cauza pandemiei

Dolly Parton a vorbit despre cum mama ei i-a încurajat dragostea pentru muzică cântându-i diverse melodii populare, multe dintre ele triste, iar una dintre acestea era „Bury Me Beneath the Willow”, celebră în versiunea The Carter Family. Piesa vorbeşte despre o femeie care este părăsită în faţa altarului şi decide să se sinucidă.

Fără vreun acompaniament, Dolly Parton a început să cânte piesa şi l-a întrebat pe Colbert: „A, plângi?”. Dar a continuat să cânte. Când a încheiat, Parton a afirmat: „Mai bine tac până nu mori de plâns şi laşi show-ul neterminat”.

Colbert, ştergându-şi lacrimile şi încercând să râdă, a replicat: „La fel ca mulţi americani, sunt în prezent foarte stresat, Dolly. M-ai prins în capcană, a fost foarte frumos”.

Dolly Parton, în vârstă de 74 de ani, a mai vorbit în emisiune despre următoarea ei carte, „Songteller: My Life in Lyrics”, şi despre experienţa ei de compozitor şi piesele pe care le-a scris în pandemie. În plus, ea a dezvăluit care sunt cântecele Dolly Parton favorite: „Coat of Many Colors”, „I Will Always Love You” şi „Down From Dover”.

Citește și: Raed Arafat vine cu cifre ÎNFIORĂTOARE și face un anunț de ULTIMĂ ORĂ: 'La un moment dat, toate spitalele vor primi pacienți COVID'

Născută în Sevier County, Tennessee, pe 19 ianuarie 1946, Dolly Parton a crescut într-o familie pasionată de muzică şi a început să cânte de la o vârstă fragedă. A devenit celebră odată cu piesa „Jolene” (1973), iar în anii 1980 a făcut trecerea de la country la muzica pop. În ceea ce priveşte filmul, ea a debutat în „9 to 5” (1980), iar piesa cu acelaşi titlu a devenit unul dintre cele mai cunoscute single-uri ale sale. Compozitoare prolifică, Dolly Parton a lansat 43 de albume solo, dintre care 25 au ajuns pe primul loc în topurile country Billboard. Cel mai recent disc al ei, „Pure and Simple”, a fost lansat de Sony în august 2016.

A primit nouă premii Grammy, dar şi două nominalizări la categoria „cel mai bun cântec” a premiilor Oscar, în 1981 (pentru „Nine to Five”) şi în 2006 (pentru „Travelin' Thru” din „Transamerica”) şi este deţinătoarea a două recorduri Guiness - cântăreaţa country cu cele mai multe piese în topul Billboard Hot Country Songs şi artistul care a petrecut cele mai multe decenii cu o piesă în top 20 al Billboard Hot Country Songs.

În 1984, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.