Cântăreața Gwen Stefani marchează 15 ani de la lansarea albumului 'Love Angel Music Baby'

Cântăreața Gwen Stefani marchează vineri 15 ani de la lansarea albumului ”Love Angel Music Baby” printr-o nouă ediție a materialului discografic, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica artistei în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Solista a anunțat că va relansa o nouă ediție a albumului său de debut, ”Love Angel Music Baby”. Materialul i-a adus o nominalizare la premiile Grammy, în 2004.

Citește și: Rareș Bogdan îi toacă mărunt pe liderii PSD: Acestor biete viețuitoare li se pare o chestiune firească .

Albumul includea piese ca ”What You Waiting For?”, ”Hollaback Girl”, ”Rich Girl” și ”Cool”.

Gwen Stefani a arătat că va relansa atât linia de tricouri pe care era imprimată imaginea de pe coperta albumului cât și hanoracul cu inscripția “This shit is bananas”, cu versuri din piesa ei ”Hollaback Girl”.

Noua ediție a albumului a fost pregătită în colaborare cu Chris Gehringer, care a mai lucrat pentru materiale înregistrate de Rihanna, Lady Gaga și Drake.

Gwen Stefani s-a născut în 1969 și a ajuns cunoscută în calitate de solistă a trupei ska No Doubt. În 2004, primul său album solo, ”Love. Angel. Music. Baby.” s-a vândut în peste 7 milioane de exemplare în toată lumea. În 2006 a lansat The Sweet Escape, iar în 2016, a continuat cu ”This Is What the Truth Feels Like”, iar în 2017 a scos pe piață cel de-al patrulea album de studio ”You Make It Feel Like Christmas”.

Citește și: A apărut dovada! Documentul care lovește direct în Viorica Dăncilă

Piesele interpretate de Gwen Stefani se găsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici: http://www.smartradio.ro/.