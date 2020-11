Cântăreţul country Luke Combs a revenit pe primul loc în Billboard 200, stabilind un record de streaming

Cântăreţul country Luke Combs a revenit pe primul loc în Billboard 200 cu „What You See Is What You Get”, care a fost relansat şi care a stabilit un record de streaming pentru un album de gen, potrivit news.ro.

„What You See Is What You Get” a fost relansat pe 23 octombrie, cu câteva piese bonus, după aproximativ un an de când a debutat în fruntea topului american al albumelor.

Discul a fost vândut în 109.000 de unităţi în SUA, în săptămâna încheiată pe 29 octombrie, urcând 20 de poziţii în clasament, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

Piesele de pe album au fost accesate online de 102,26 de milioane de ori, astfel că Luke Combs şi-a doborât propriul record pentru cea mai bună săptămână de streaming a unui album country.

„What You See Is What You Get” este al doilea album country de anul acesta care ajunge pe primul loc, după „Here and Now” al lui Kenny Chesney, în luna mai.

Noul album al lui Bruce Springsteen, „Letter to You”, a debutat pe locul secund în Billboard 200. Cel de-al 20-lea album de studio al muzicianului supranumit „The Boss” a fost vândut în 96.000 de unităţi, mare parte copii fizice. Piesele au fost accesate online de 5,37 milioane de ori.

„Letter to You” este al 21-lea disc al lui Springsteen care ajunge în top 5, începând cu anul 1975. Albumul a debutat pe primul loc în topul din Marea Britanie.

Locul al treilea în Billboard 200 a fost ocupat de rapperul Pop Smoke şi „Shoot for the Stars, Aim for the Moon”, care a coborât o poziţie după ce a fost vândut în 61.000 de unităţi.

Ty Dolla $ign a debutat cu „Featuring Ty Dolla $ign” pe locul al patrulea, cu 44.000 de unităţi vândute. Aceasta este cea mai bună clasare pentru rapper.

Juice WRLD şi „Legends Never Die” au coborât un loc, până pe cinci, cu 42.000 de unităţi vândute, iar top 10 este completat de 21 Savage şi Metro Boomin cu „Savage Mode II”, Lil Baby cu „My Turn”, „Hamilton: An American Musical”, Machine Gun Kelly cu „Tickets to My Downfall” şi de Harry Styles cu „Fine Line”, care a urcat zece locuri în listă după lansarea videoclipului „Golden”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).