Căpitanul echipei FC Voluntari, Igor Armaș, a declarat că speră calificarea în play-off

Căpitanul echipei FC Voluntari, Igor Armaş, a declarat, marţi, că speră în calificarea în play-off-ul Superligii de fotbal, deoarece formaţia sa este acum la 6 puncte distanţă de ocupanta locului 6, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, conform Agerpres.

"Au venit întăriri, am văzut că a venit şi Andrei Dumiter (n.r. - fostul atacant al formaţiei FCSB). Antrenorul şi staff-ul ştiu ce au de făcut şi eu spun că ne vom bate acolo sus. Sperăm la play-off, pentru că am văzut că sunt 6 puncte distanţă (n.r. - faţă de ocupanta locului 6, Sepsi OSK), după ce a fost depunctată şi FC Hermannstadt. Dacă legăm 2-3 victorii putem să fim acolo", a spus fundaşul.Prezent la vizita medicală care marchează reunirea după vacanţa de iarnă, Armaş a menţionat că aştepta cu nerăbdare reluarea antrenamentelor."Îmi cam ieşisem din ritm, de abia aşteptam să îmi vad colegii şi să începem antrenamentele. Sincer, m-am plictisit în vacanţă, dacă era zăpadă era puţin mai interesant, însă cele 2-3 săptămâni libere au fost suficiente. Am avut însă grijă, nu am mâncat prea mult", a menţionat el.Echipa de fotbal FC Voluntari va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 4-14 ianuarie, în care va disputa trei partide de verificare. Primul său meci oficial este programat la 20 ianuarie, în deplasare, cu Universitatea Cluj, în cadrul etapei a 22-a a Superligii.