Cardi B debutează cinematografic în Hustlers, un film despre un grup de dansatoare dintr-un club de striptease

Artista rap americană Cardi B își va face debutul cinematografic în pelicula "Hustlers", despre un grup de dansatoare dintr-un club de striptease, în distribuția căreia se află și Jennifer Lopez, relatează etonline.com, potrivit Mediafax.

Filmul este inspirat de articolul "Hustlers at Scores", publicat în 2015 în The New York Magazine. Acesta spune povestea unor dansatoare de la un club de striptease din New York, care pun la cale un plan de a fura bani de la clienții lor, angajați pe Wall Street. Acțiunea are loc la sfârșitul anilor 2000, după debutul crizei economice mondiale.

Regia filmului va fi semnată de Lorene Scafaria, cunoscută pentru "Seeking A Friend for the End of the World/ Caut prieten pentru sfârșitul lumii", lungmetraj lansat în 2012. Scenariul filmului este scris de Scafaria, alături de Jessica Pressler, autoarea articolului din The New York Magazine.

Pe lângă cele două staruri, în distribuție vor mai apărea actrițele americane Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles, Constance Wu și Mercedes Ruehl.

Cardi B, pe numele său adevărat Belcalis Almanzar, este o artistă rap originară din New York, ale cărei muzică și viață personală au dominat cultura pop americană în ultimii doi ani. Artista a atras atenția cu mesajul puterii la feminin prezent în piesele sale, prin relația sa tumultuoasă cu rapperul Offset, dar și prin colaborări muzicale precum "I Like It", "Girls Like You" și 'Taki Taki". Albumul său de debut, "Invasion of Privacy", a câștigat premiul pentru cel mai bun material discografic rap la gala premiilor Grammy din 2019.