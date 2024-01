CARE RAZBOI?

Mi-am exprimat in repetate randuri perspectiva asupra mult “anuntatelor” urgii care ne inconjoara la tot pasul. Pentru cei destepti care ni s-au alaturat pe parcurs le recomand sa dea search dupa cuvinte cheie pentru a avea acces la arhiva de articole postate in acesti aproape trei ani. Acestea fiind spuse, consider ca este timpul sa ne descretim fruntile si sa privim inteligent spre ceea ce ne asteapta.

Dat fiind ca nu ma uit aproape deloc la televizor, am inteles ca de cateva zile o serie intreaga de voci apocaliptice si-au facut aparitia citand diferite personaje care anunta marele razboi. Nu am avut curiozitatea sa analizez nici anvergura, nici istoricul acestor personaje, dar voi expune opinia mea despre acest subiect.

Asa cum scriam acum cateva zile in “2024 pentru initiati”, acest an va fi marcat de un festival presarat cu mici revolutii sociale/razboaie intinse peste tot pe glob.

Dat fiind ca sefii la lume doresc despartirea cat mai rapida in cele doua blocuri concurente BRICS - Occident, este logic ca acest fenomen nu se poate indeplini fara suportul artificial a unor conflicte violente. Sub aceste evenimente pot fi ascunse nenumarate nenorociri validand teoria (doctrina socului) lui Naomi Klein. In fapt, puteti vedea cu ochiul liber forta de resetare a unui razboi avand in fata diabolizarea lui Putin. Ucraina a pus punct la pandemie si la toate discutiile despre pandemie atat de repede, incat nu poti evita sa te intrebi cum au disparut brusc calculele despre infectati, cifrele cu morti, statisticile cu vaccinatii si restul mizeriilor pandemice.

Walter Scheidel a relevat acum ceva timp care sunt cei patru “Calareti ai Nivelarii” atacand frontal problema inegalitatii veniturilor in lume: razboiul, revolutiile sociale, pandemiile, esecul statului. Din punctul meu de vedere, cei peste 70 de ani fara un razboi major au dus la o ascensiune fulminanta a capitalismului si implicit la niste cifre horror ale inegalitatii sociale. Inegalitatea este una din primele trei probleme ale lumii contemporane despre care nimeni nu vrea sa vorbeasca sau sa dezbata cu argumente.

Este drept ca toata lumea a avansat enorm in aceste ultime decenii, miliardele de oameni care au iesit din saracie in Asia si Africa fiind dovada vie a acestui lucru.

Marea problema consta in faptul ca indivizii gandesc/traiesc in valori relative, nu absolute, si statutul pe care il avem in comparatie cu ceilalti ne face sa fim fericiti sau nu. Epoca retelelor sociale nu a facut decat sa ne alimenteze ura si frustrarea izvorata din comparatia aberanta cu “personajele de succes” ale acestei lumi artificiale. Acest fenomen, coroborat cu cifrele horror ale inegalitatii dintre primii 1% si restul populatiei in Occident, nu face decat sa ne apropie de o revolutie sociala. O revolutie sociala care nu face decat sa sperie elitele super bogate si care necesita niste scenarii artificiale capabile sa mute ochii multimii de la problema inegalitatii.

Pandemia, un factor nivelator atat de puternic in trecut, nu a facut decat sa inrautateasaca cifrele inegalitatii veniturilor.

Cei bogati au devenit si mai bogati, in timp ce corporatiile mari au inghitit jucatorii mici sau medii din piete. Ce s-a schimbat de aceasta data fata de perioada ciumei negre (Black death) sau presupusa gripa spaniola de dupa primul razboi mondial? Faptul ca tot ceea ce am trait a fost artificial, desfasurat dupa un scenariu bine scris de care corporatiile si sefii la lume au profitat din plin. Pandemia a disparut ca factor nivelator in societate pentru ca ea nu a fost un fenomen real, doar ceva artificial indus si pompat in mentalul colectiv prin media de apostolii fricii.

Marele razboi ar avea aceeasi soarta neputand indeplini rolul de nivelator social.

Mult prea putine din conditiile existente inainte de primul razboi mondial sau perioada interbelica sunt astazi prezente pentru ca cei destepti sa isi faca griji. Asta nu va impiedica insa ca diferiti trompetisti sa urle despre arme nucleare, sa deruleze imagini apocaliptice din sate ucrainiene sau sa citeze declaratii despre sfarsitul lumii, dar tin sa te anunt ca cei destepti nu au de ce sa isi faca griji. Sefii la lume au reusit sa gaseasca o modalitate prin care fenomenele reale din trecut sa fie simulate artificial in lumea noua cu ajutorul mediei si retelelor sociale.

Ati avut printre voi oameni care nu si-au vizitat bunicii peste un an si au iesit din casa razlet pentru a respecta ordinele pandemice? Da. Ati avut printre voi oameni care aveau valiza in portbagaj si cumparau iod cand Putin a trimis niste tancuri in Ucraina? Da. De ce ar fi nevoie de un razboi mondial in care sa domine haosul si incertitudinea, cand putem simula aceleasi efecte pentru prosti prin cateva informatii coordonate? Singurele razboaie care ne sunt pregatite sunt cele unde mediul este controlat si impactul limitat pentru sefii la lume. Doar daca Occidentul se va apropia de punctul in care marea majoritate va da in clocot distrugand societatea, sefii la lume se vor gandi la un razboi mondial pentru a da stop joc multimii. Nu suntem nici pe departe in acel punct, tot urletul suveranist din marele Occident fiind sub control total, direct la ordin.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App