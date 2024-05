Care sunt cele trei categorii de angajați ce vor primi o majorare de 20% a salariului. Premierul a explicat de unde face Guvernul rost de bani

Începând cu luna iunie, vor exista anumite creșteri salariale, anume: 20% pentru sistemul sanitar, 20% pentru asistență socială și 7% pentru cadrele didactice.

Premierul a explicat de unde face Guvernul rost de bani pentru aceste majorări.

"Recomandarea primită de la Comisie a fost, în primul rând, legată de creșterea pensiilor mici, pentru că avem acel grad de sărăcie, al doilea din Europa. Părerea mea este că atunci când faci un efort bugetar, banii trebuie să fie direcționați astfel încât să dezvolți ceva și în economia românească.

Cred că am dovedit, în anul acesta de prim-ministru, că nu sunt un om iresponsabil. Avem venituri mai mari cu aproape 25 de miliarde. Am stat de vorbă cu ministrul Finanțelor și am analizat fiecare zonă de impozitare. Cifrele nu mint niciodată. Am direcționat 25 de miliarde către investiții.

În primele patru luni ale anului, am avut investiții de 41 de miliarde de lei. Niciodată în România nu au fost investiții de o asemenea anvergură. În ritmul acesta, categoric vom depăși, pentru prima dată, ce am prevăzut în buget și ce am realizat.

Este normal să faci întâi investiția și apoi să vină colectarea. Se dovedește că, în primele patru luni, Ministerul de Finanțe și-a făcut treaba și s-a încasat mai mult cu 25 de miliarde", a mai spus premierul, conform Antena3, citat de News Week.

Despre impozitarea muncii în România

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, de asemenea, și despre impozitarea muncii în România, în contextul în care Blocul Național Sindical, dar și cei afiliați din mai multe domenii, au anunțat proteste, începând de mâine, pentru că sunt nemulțumiți de taxele foarte mari pe muncă.

"În primul rând, aceste impozite nu sunt de anul acesta. Toată lumea știe că impozitarea muncii este cea mai mare în România, mai ales impozitarea muncii la veniturile mici. Asta face diferența între noi și Europa.