Carla Suarez, combativă până la capăt, dar eliminată în primul tur la Roland Garros

Jucătoarea spaniolă de tenis Carla Suarez Navarro, revenită în competiţie după ce a învins cancerul, a fost eliminată în primul tur al turneului de la Roland Garros, ultimul din cariera sa, de americanca Sloane Stephens, cu 3-6, 7-6 (7/4) 6-4, potrivit Agerpres.

Suarez, fostă numărul şase mondial, aflată acum pe locul 118, a profitat de numeroasele greşeli neforţate (54) ale adversarei sale, reuşind să câştige primul set, iar apoi a servit pentru câştigarea partidei, în setul al doilea, la scorul de 5-4 în favoarea sa. Dar, în final, spaniola a cedat setul al doilea la tiebreak, iar apoi l-a pierdut şi pe cel de-al treilea, în faţa fostei finaliste la Paris (2018) şi laureate la US Open în 2017.

"Ştiam că dacă nu voi încheia în două seturi, va fi dificil pentru mine. Am fost puţin obosită, cu siguranţă. Însă mi-a făcut cu adevărat plăcere şi am avut un nivel bun în acest meci. Mă simt mândră de ceea ce am reuşit după aceste luni dificile, dar sunt de asemenea dezamăgită că am pierdut. De fiecare dată când intru pe teren, o fac pentru a câştiga", a declarat Suarez (32 ani) în conferinţa de presă care a avut loc după meci.

Însă despărţirea sa de Roland Garros, la 13 ani de la prima sa apariţie la acest turneu, s-a făcut în anonimat, în cursul nopţii, pe terenul Simonne-Matieu, fără public, din cauza măsurilor pentru combaterea coronavirusului.

"Sincer, nu a fost meciul la care am visat. Nu am profitat, însă aş fi putut profita mai mult cu public în tribune. Am fost cu adevărat tristă când spectatorii au fost nevoiţi să plece", a subliniat iberica, care a părăsit însă terenul în aplauzele adversarei sale şi a puţinelor persoane care au mai fost prezente la meci.

Publicul este nevoit să părăsească arena de la Roland Garros în fiecare seară, înainte de încheierea tuturor meciurilor din program, pentru a respecta ordinul de restricţie a circulaţiei valabil de la ora 21:00, în cadrul măsurilor luate de guvern francez pentru combaterea coronavirusului