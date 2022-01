Carlo Ancelotti, după ce Real Madrid s-a făcut de râs: Am rămas în vacanţă o zi în plus

Antrenorul formaţiei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a afirmat că "echipa a rămas o zi în plus în vacanţă", după ce liderul a început cu stângul anul 2022, fiind învins cu 1-0 pe terenul lui Getafe, duminică, într-o partidă din etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Spaniei, relatează AFP, citat de agerpres.

"Am fost un pic nervoşi, am pierdut multe mingi, multe dueluri, le-am oferit golul, cu o greşeală a unui jucător care de obicei străluceşte la aspectul defensiv (Eder Militao). Nu este mare lucru de spus despre acest meci, am rămas în vacanţă o zi în plus. Şi este posibil ca şi antrenorul să fi rămas o zi în plus", a spus tehnicianul italian."Echipa nu a semănat cu cea de la finele anului trecut. A fost mai puţin angajament, mai puţină concentrare. Ca o ironie a sorţii, ieri (sâmbătă) le spuneam jucătorilor că sunt mulţumit de ei la antrenamente, că îi găsesc în bună formă fizică. Nu am făcut un meci bun, asta este tot. Un egal ar fi fost poate mai corect, dar asta este. Privim înainte", a adăugat el.Gazdele au marcat unicul gol al întâlnirii prin turcul Enes Unal, care a profitat de o eroare a fundaşului brazilian Eder Militao şi l-a învins pe portarul Thibaut Courtois, în minutul 9.Real Madrid, liderul clasamentului, a controlat jocul şi a avut numeroase ocazii de a marca, inclusiv o bară, fără să reuşească însă să restabilească egalitatea.