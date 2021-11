Carlo Ancelotti: Fotbalul trebuie să se schimbe 'rapid'

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat pentru Corriere dello Sport că fotbalul trebuie să se schimbe "rapid", fiindcă "se joacă prea mult şi prost".

"Fotbalul trebuie să se schimbe şi trebuie s-o facă rapid. În primul rând, trebuie să fie mai puţine meciuri, se joacă mult şi prost, calitatea spectacolului a scăzut, jucătorii nu mai pot, unii refuză convocarea la naţională. Oboseală fizică şi mentală, o grămadă de accidentări, meciuri care se termină 10-0, e timpul să spunem că ajunge", a opinat italianul.

Ancelotti a vorbit despre revenirea sa în vară la Real Madrid, pe care a mai antrenat-o între 2013 şi 2015, în primul sezon câştigând Liga Campionilor.

"Am regăsit un campionat mai echilibrat, au crescut echipe ca Sevilla şi Real Sociedad, şi Rayo joacă bine. Oferta lui Real a fost o surpriză extraordinară, chiar dacă nu am pierdut niciodată legătura cu clubul. Dacă ar depinde de mine, aş rămâne toată viaţa, nu există loc mai bun ca acesta să joci fotbal şi să trăieşti. La Real totul e atât de egal şi de neschimbat, singurul lucru care se schimbă sunt antrenorii. Aceiaşi fizioterapeuţi, aceiaşi magazioneri, aceiaşi ziarişti, aceeaşi viziune, aceeaşi nevoie de măreţie în ciuda pierderilor financiare înregistrate din cauza pandemiei. Peste un an, la sfârşitul lui decembrie 2022, va fi gata noul Bernabeu, iar pentru iulie Florentino (Perez, preşedintele clubului - n. r.) are intenţii serioase", a spus italianul, informează Agerpres.