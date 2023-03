Carlos Alcaraz a obținut a 100-a victorie din circuitul ATP

Pe partea masculină a tabloului de la Masters-ul 1000 de la Indian Wells, veșnic tânărul Wawrinka a ajuns în turul 4, la fel ca Taylor Fritz, campionul en-titre și al patrulea favorit, alături de Carlos Alcaraz, principalul favorit. Andy Murray a fost eliminat de un compatriot.

Taylor Fritz s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells cu un categoric 6-1, 6-2, în fața argentinianului Sebastian Baez (35 ATP), la capătul unui meci fără istoric ce a durat doar o oră și 11 minute.

Fritz l-a ținut pe argentinianul clasat pe locul 35 sub o presiune constantă pe tot parcursul meciului, reușind șase break-uri. El îl va întâlni în optimi pe maghiarul Marton Fucsovics (84 ATP), care l-a învins cu 6-4, 6-2, pe slovacul Alex Molcan (63 ATP), notează Mediafax.

Turul 3 al tabloului a fost sfârșitul drumului pentru britanicul Andy Murray (55 ATP), care a pierdut cu 7-6(6), 6-2 în fața compatriotului Jack Draper (56 ATP).

Următorul adversar al lui Draper este Carlos Alcaraz, după ce principalul favorit l-a învins în cursul serii pe olandezul Tallon Griekspoor cu 7-6(4), 6-3, obținând a 100-a victorie la nivel de circuit.

"Sunt foarte mândru că am obținut a 100-a victorie și sper să fie prima 100 din multe altele", a declarat Alcaraz după meci.

"Sincer, am căutat această statistică astăzi, dar nu am știut. Am crezut că este în runda următoare".

Veșnic tânărul elvețian Stan Wawrinka (100 ATP), în vârstă de 37 de ani, a avansat oarecum surprinzător în optimi cu o victorie muncită, de două ore și 40 de minute, cu 6-2, 6-7(5), 7-5, în fața tânărului danez Holger Rune (8 ATP), 19 ani, al șaptelea favorit. Wawrinka îl va întâlni în turul 4 pe italianul Jannik Sinner, favoritul numărul 11.

În timp ce canadiencele Fernandez și Andreescu au părăsit competiția, luni a existat totuși un câștigător canadian. Felix Auger-Aliassime, al optulea favorit, a provocat eliminarea celui de al doilea argentinian într-o singură zi, el trecând de Francisco Cerundolo (ATP 32), cu 7-5, 6-4.

Competiția masculină are acum stabilite toate cele 8 meciuri ale optimilor de finală care vor debuta marți seara cu capul de afiș Daniil Medvedev – Alexander Zverev.