Carmen Avram explică de ce candidează pentru PSD la europarlamentare: 'Am prins drag de el și am început să îl respect. Am început să simt lucruri'

Carmen Avram, jurnalista de la Antena 3, a fost desemnată să ocupe poziția a doua pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Luni seara, Avram a dezvăluit cum a ajuns să țină cu PSD, deși era votantă PNL și cum i-a făcut Liviu Dragnea oferta de a candida pe lista social-democraților.

Avram a relatat că discursul Vioricăi Dăncilă din Parlamentul European a fost factorul decisiv, iar majorarea salariilor medicilor a cântărit enorm.

”Eu nu am fost votant PSD. Până în 2009 am votat PNL. După 2009 am tot găsit scuze că PNL o să își revină. După 2016 am văzut un partid care a fost votat și care a fost asaltat să fie scos de la putere. Am văzut că PSD nu cedează, ci are timp să rezolve și lucruri. În sfârșit avem doctori plătiți cum trebuie, iar asta a rezolvat-o PSD.

Am prins drag de el și am început să îl respect. Am început să simt lucruri pe care nu credeam că pot să le simt. S-au întâmplat lucrurile în ultimii 2 ani, care pentru mine au fost șocanți. Am decis să fiu total de partea lor când am auzit discursul rostit de Viorica Dăncilă în Parlamentul European. E ceva ce eu nu am mai auzit.

M-am întâlnit cu președintele Liviu Dragnea care mi-a spus că ar vrea să mă gândesc la această propunere.

A fost foarte greu să iau această decizie. A fost greu și pentru echipa cu care am lucrat. Eu sunt un fan al democrației. Am ajuns să fie proteste, după ce un partid a câștigat alegerile la un scor mare. Cum adică dictatura majorității? Dar, în Germania, cine guvernează, ăla care e minoritar?

Aș vrea o lege care să rezolve problema defrișărilor masive din România.”, a declarat Carmen Avram.

