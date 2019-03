Carmen Dan - Alegerile europarlamentare, o prioritate pentru oficialii UE. Trebuie să contracarăm orice imixtiune

Carmen Dan a anuntat care sunt prioritatile, in urmatoarea perioada, in exercitarea Președinției Consiliului Justiție și Afaceri Interne, mentionand ca alegerile europarlamentare sunt tratate cu o atentie deosebita de oficialii europeni pentru a se evita orice imixtiune in procesul electoral.

"În data de 7 martie, zi destinată lucrărilor pe componenta de afaceri interne, miniștrii Statelor Membre vor discuta despre următoarele teme:

- Regulamentul european privind frontierele externe și garda de coastă;

- Sistemul comun european privind azilul și relocarea,

- Cooperarea Uniunii Europene cu statele terțe,

- Răspunsul la amenințările teroriste și garantarea unui proces electoral corect, inclusiv contracararea dezinformării.