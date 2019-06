Carmen Dan, atacuri în rafală la Klaus Iohannis: îi dă replică printr-un document oficial

Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține că solicitarea președintelui Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia, este neîntemeiată. Ministrul a anunțat că întregul raport privitor la acțiunile polițiștilor în ziua alegerilor europarlamentare va fi publicat pe site-ul MAI.

Citește și: Viorica Dăncilă, dezvăluiri din ultima seară de libertate a lui Liviu Dragnea: recunoaște TENSIUNILE dintre ei

”MAI este un minister în care există un mecanism de luare de a deciziilor, este un minister cu oameni capabili să ia măsurile necesare. În ultimele zile au fost situații care au privit MAI. Mi-aș fi dorit să pot spune la momentul potrivit care este punctul nostru de vedere și vedeți și dumneavoastră că în absența ministrului, MAI nu are voci care să spună poziția. Văd că orice se întâmplă, oriunde se întâmplă vinovatul de serviciu este Carmen Dan.

Am încercat să lămuresc cum este cu responsabilitatea sau cu lipsa de responsabilitate. Eu am dorit să răspund unor alegații, pentru că eu am considerat că adevărul spus la momentul potrivit poate învinge orice manipulare.

Vă amintiți cererea domnului președinte să fim demiși eu și domnul Meleșcanu. Vă amintiți și răspunsul meu. Pentru a nu mai lungi acest subiect, am decis ca informarea privind organizarea alegerilor în țară să se facă pe site-ul MAI. Am vorbit cu doamna prim-ministru și am decis că este

Veți vedea în acest raport problemele cu tabletele din secțiile de votare. Fac mențiunea că nu MAI operează sistemul de pe aceste tablete. Am înregistrat peste 9000 de semnalări ale votului multiplu până la finalul zilei. Poliția a avut de rezolvat aceste sesizări ipotetice și s-au alocat resurse în acest sens. La final vedem că tot noi suntem pe lista neagră a domnului președinte.”, a declarat Carmen Dan.