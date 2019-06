Viorica Dăncilă, dezvăluiri din ultima seară de libertate a lui Liviu Dragnea: recunoaște TENSIUNILE dintre ei

Premierul Viorica Dăncilă susține că ultima dată când a discutat cu Liviu Dragnea a fost în seara alegerilor și atunci i-a spus să nu renunțe la funcția de premier. Dăncilă a recunoscut că în ultimele săptămâni, înainte de condamnare, relația dintre ea și Dragnea se răcise.

Eu nu merg pe principiul oamenii lui Dragnea, oamenii lui Firea, oamenii lui Dăncilă sau așa ceva. Eu nu cred că ăsta este principiul pentru evaluarea unei persoane. Pentru mine nu asta contat, cred că sunt alte criterii pentru a alege colaboratorii, nu dacă sunt apropiați sau nu de cineva.

Da, am discutat cu Liviu Dragnea exact în seara alegerilor. Am luat câțiva miniștri și am mers la partid. Știam deja că va fi un rezultat slab. Atunci am fost la partid și am discutat cu Liviu Dragnea. (...) În seara aceea mi-a spus să nu demisionez, să păstrăm guvernarea pentru că este datoria noastră față de români.”, a declarat Dăncilă, la ”Marius Tucă Show”.

Întrebată dacă sunt adevărate zvonurile conform cărora ea în tensiuni cu Liviu Dragnea, Dăncilă a confirmat.

”Da, în ultima perioadă aveam păreri divergente.”, a spus Dăncilă.