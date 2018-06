Carmen Dan își anunță participarea la mitingul PSD: 'Tăcerea nu ajută societatea'

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat vineri că va participa la mitingul PSD de sâmbătă, deoarece consideră că tăcerea nu ajută la construirea unei societăți bazate pe democrație, subliniind că se va asigura că forțele de intervenție ale MAI vor proteja participanții.

„În contextul în care mâine vor avea loc în București 14 manifestări publice aprobate de Primăria Generală a Capitalei, vreau să îi asigur pe români că am cerut structurilor Ministerului Afacerilor Interne să ia toate măsurile necesare pentru gestionarea corespunzătoare a fiecărui eveniment în parte. Toate sunt importante, iar instituțiile statului sunt în slujba tuturor cetățenilor, motiv pentru care am solicitat ca fiecare acțiune a forțelor de intervenție să aibă în vedere, cu prioritate, protecția participanților. Am încredere că așa se va întâmpla!”, a scris ministrul Carmen Dan pe Facebook.

Carmen Dan a mai precizat că își va încredința propria siguranță jandarmilor, polițiștilor și celorlalți reprezentanți ai MAI, care vor fi sâmbătă în stradă.

„La mitingul PSD voi fi alături de colegii mei, întrucât sunt de părere că tăcerea și indiferența nu vor ajuta niciodată la construirea unei societăți care să se bazeze pe democrație. Întotdeauna acțiunile care m-au ghidat în viață au avut ca pilon principal dreptatea, respectarea legii și a Constituției. Cred cu tărie că este esențial să ne asumăm răspunderea pentru faptele și acțiunile noastre, fie că suntem miniștri, procurori, președinți sau simpli cetățeni!”, a mai scris ministrul de Interne.

Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat că, sâmbătă, 9 iunie, va organiza, în Piața Victoriei, între orele 20.00 și 22.00, un miting împotriva abuzurilor.