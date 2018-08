Carmen Dan: Nu am ce să îmi REPROȘEZ. Sunt unii care doresc cu orice chip să scape de ministrul de interne și de Guvern

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține că nu are ce să își reproșeze privind activitatea sa de ministru, în contextul violențelor de la protestul din 10 august, menționând că sunt persoane care vor să scape de Guvern.

"În ultima vreme am auzit mult inventii care nu pot fi numite stiri, ca as fi constituit diverse celule, comitete. Cred ca sunt unii care isi doresc cu orice chip sa scape de ministrul de interne și de Guvern. Să rămânem într-o stare de normalitate. Sunt acele verificari care se vor face, sunt la dispoziția organelor de ancheta, chiar imi doresc sa stabilească în ce mod ministrul și-a exercitat competențele, pornind de la ce am spus și sâmbătă , că nu mi-am depășit competențele în niciun fel, iar Jandarmeria și-a desfășurat toată intervenția sub supravegherea unui procuror militar. Sunt șefii misiunilor operative care au fost în piață. Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil", a declarat Carmen Dan.

Referitor la sesizarile privind agresarea unor persoane pașnice, ministrul a spus: "Daca in urma sesizarilor, verificarilor vor reiesi astfel de aspecte bineintele ca se vor lua masurile legale. Nu am incurajat niciodata niciun fel de abuzuri".