Carmen Dan recunoaşte că a fost la Minister în timpul protestului: 'Asta nu înseamnă că am intervenit în coordonarea operativă'

Ministerul Afacerilor Interne, Carmen Dan, recunoaşte faptul că în timpul protestului de vineri seara se afla în clădirea Ministerului, deşi oficial era în concediu, aşa cum STIRIPESURSE.RO a transmis în premieră. În schimb, aceasta susţine că nu a intervenit în coordonarea acţiunii jandarmilor.

"Da, am întrerupt ieri concediul ţi am făcut asta pentru responsabilitatea funcţiei publice. Asta nu înseamnă că am intervenit în coordonarea operativă. Aşadar, invit public să iasă orice angajat al MAI, de la orice nivel, care a primit vreun ordin direct de intervenţie opertivă din partea ministrului Carmen Dan", a precizat ministrul de Interne.

Carmen Dan a susţinut că jandarmii nu vor răspunde oamenilor politici, pentru că jandarmii respectă legea şi ierarhia militară. "Alte precizări voi face în CSAT, dacă îmi va fi solicitat. MAI a colaborat cu structurile partenere în mod corect şi uzual, penjtru asemenea situaţii. Nimeni nu poate acuză Jandarmeria pentru că a aplicat legea. Acţiunea nu a fost o dispută între cetăţenii paşnici şi jandarmi. Intervenţia în forţă a fost justificată", a mai precizat ministrul de Interne.

