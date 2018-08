Carmen Dan spune cine sunt AGRESORII din Piața Victoriei: Persoane cunoscute ca făcând parte din galeriile de fotbal

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susține că, potrivit raportului întocmit de jandarmi, persoanele agresive de la protestul din 10 august ar fi cunoscute ca făcând parte de galeriile de fotbal.

"Ora 18,48 - aparitia in piata a primelor persoane cunoscute ca facand parte din galeriile de fotbal. Raportul mentioneaza ca venirea acestora in perimetrul in care se desfasura nu s-a facut in grup organizat, ceea ce a impiedicat jandarmeria sa dispuna masuri de blocare a accesului acestora in piata. Una din concluziile raportului este ca modul de exercitare a violentei asupra fortelor de ordine a avut un caracter de noutate reflectând o mutatie in plan actional. Astfel agresiunile s-au manifestat individual sau in grupuri organizate de-a lungul intregului dispozitiv cu mobilitate crescuta, atat in zona de contact cat si in interiorul masei de participanti din randuile 2 si 3, ceea ce a permis agresorilor sa foloaseasca primele rânduri de protestatari ca un veritabil scut uman. Manifestantii pasnici au fost reticenti in a se delimita de persoanele agresive ceea ce a facut ca misiunea de extragere sa ingreunata si aproape imposibil de realizat", a declarat Carmen Dan.