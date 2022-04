Carnagiu în Borodianka: ucrainenii au început să scoată cadavrele din apartamente, iar imaginile sunt de coșmar/ Video

Autoritățile ucrainene au recuperat până acum 41 de cadavre din complexele de apartamente din Borodianka, distruse de bombardamentele rusești.

Salvatorii ucraineni au găsit sâmbătă cadavrul unui civil în Borodianka, regiunea Kiev, în timp ce demonlau ruinele a două blocuri de apartamente înalte distruse de bombardamente rusești.

Astfel, numărul victimelor civile a ajuns la 41 de morți, a anunțat duminică Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, pe pagina sa oficială de Telegram.

Sâmbătă, salvatorii au terminat de demolat ruinele a încă două clădiri distruse de lovituri, finalizând astfel căutările în cinci din cele șapte turnuri rezidențiale distruse din oraș de la începutul misiunii, în 6 aprilie.

