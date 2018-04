CARNAGIU la graniţa Israelului! Armata a ÎMPUŞCAT mai mulţi protestatari: Doi oameni au murit, alţi 150 au fost răniţi / VIDEO

Trupele israeliene au împuşcat mortal doi protestatari palestinieni şi au rănit cel puţin alţi 150 la graniţa Israelului cu Fâşia Gaza, conform medicilor, scrie NEWS.RO, citând Reuters.

Protestatarii, printre care se află şi refugiaţi palestinieni şi urmaşii lor care doresc să îşi reocupe casele pierdute din Israel în timpul războiului de independenţă din 1948-1949, au instalat o tabără pe teritoriul Fâşiei Gaza.

Grupări mari de tineri s-au aventurat mult mai aproape de zona interzisă de-a lungul graniţei şi au dat foc la cauciucuri şi au aruncat cu pietre, riscând astfel să fie împuşcaţi de trupele israeliene.

„Israelul ne-a luat totul, ţara, libertatea, viitorul. Am doi copii, o fată şi un băiat şi dacă mor, Dumnezeu va avea grijă de ei”, a declarat un protestatar în vârstă de 27 de ani.

Numărul protestatarilor de vineri este mai mare decât cel din ultimele zile, dar mai mic decât cel de pe 30 martie atunci când 17 palestinieni au murit împuşcaţi de trupele israeliene.

Decesele protestatarilor din ultima săptămână au atras critici de la organizaţiile internaţionale pentru protejarea drepturilor omului care au spus că trupele israeliene au deschis focul împotriva unor protestatari care nu prezentau nicio ameninţare.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a declarat că armata „nu va permite nicio breşă în infrastructura de securitate de la graniţă, care protejează cetăţenii israelieni”.

Palestinians burn tires along Gaza-Israel border to block the view of IDF soldiers, ahead of second mass #GreatReturnMarch protest. [06 April] #verified pic.twitter.com/sPprXSnU3C

Drone footage shows black smoke billowing from mounds of tires being burnt by Palestinians as thousands gather for protests near the Gaza-Israeli border. https://t.co/2UQa6ebpV7 pic.twitter.com/Gofgek29PR