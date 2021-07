Cartea '20 de ani de TIFF. Echipa, actori & invitaţi' a fost lansată online

Volumul "20 de ani de TIFF. Echipa, actori & invitaţi", care conţine zeci de poveşti emoţionante de la Tudor Giurgiu, Mihai Chirilov, Oana Bujgoi Giurgiu şi mulţi membri ai echipei Festivalului de Film Transilvania, dar şi de la actorii invitaţi, totul într-un proiect editorial cu fotografii de arhivă în premieră, a fost lansat online, potrivit news.ro.

Concepută ca o colecţie de amintiri din aceşti 20 de ani, parte de la echipa care munceşte pentru buna desfăşurare a festivalului, parte de la tineri actori sau regizori cărora festivalul le-a influenţat fundamental carierele, cartea "20 de ani de TIFF. Echipa, actori & invitaţi" este un cadou pe care echipa urban.ro îl face iubitorilor de film, celor care vor să înţeleagă mecanismele unui festival de o asemenea amploare şi să-i cunoască pe o parte dintre cei care muncesc de mulţi ani la acest proiect spectaculos.

Pe de altă parte, cartea "20 de ani de TIFF. Echipa, actori & invitaţi" este o reverenţă pentru întreaga echipă TIFF de peste ani. Cartea poate fi descărcată gratuit de pe site-ul urban.ro.

"Totul a început cu un mesaj lăsat de Tudor Giurgiu pe robotul telefonului fix al lui Alex. Leo Şerban, în septembrie 2001. L-am ascultat când m-am întors de la festivalul de la Veneţia şi l-am întâlnit pe Tudor la o terasă din Piaţa Romană. Nu ne cunoşteam personal, ci prin film. Eu îi ştiam scurtmetrajele, el îmi citea cronicile şi reportajele de festival. Mi-a vorbit de ideea TIFF-ului şi mi-a propus să selecţionez filmele din festival şi să gândesc o structură artistică. Mi-aduc aminte că am făcut şi regulamentul primei ediţii, compilând şi adaptând alte regulamente de festival. Nu am inventat roata, dar cum-necum, am făcut-o să se rostogolească, nu fără opinteli, până când festivalul a prins viteza de croazieră si a dobândit o personalitate numai a lui,” îşi aminteşte Mihai Chirilov, directorul artistic al festivalului.

"În prima fază am fost cea care a plecat în prospecţie, să vedem unde facem festivalul. Acum, cu ocazia pandemiei, am făcut curat în fotografii şi am descoperit că asta se întâmpla în octombrie -noiembrie 2000. Ne-am apucat de lucru undeva după începutul anului 2001, iar eu am preluat tot ceea ce se chema guest- cazări, transport, şi partea de program special care mi-a rămas până în sfânta zi de azi.

Îmi amintesc că, la început, am avut o discuţie cu cărţile pe masă: asta e situaţia, aştia sunt banii pe care-i avem, hai să vedem de unde tăiem ca să poată să vină Jason (n red. Jason Priestley a fost primul invitat internaţional al festivalului)", spune Oana Bujgoi Giurgiu, directorul executiv TIFF.

Cititorii vor găsi în carte povestea lui Cristian Hordilă, care de la voluntar în studenţie a ajuns peste ani managerul festivalului (“tot timpul când venea TIFF-ul în viaţa mea îmi producea nişte schimbări; după festival mă simţeam mai puternic, mai sigur pe mine, luam nişte decizii profesionale importante: ceream o mărire de salariu, schimbam departamentul unde lucram”), dar şi a câtorva actori din programul 10 pentru FILM a căror carieră s-a schimbat dramatic după participarea în festival.

Maria Obretin, de exemplu, povesteşte cum a ajuns la castingul de la serialul "Umbre", unde are un rol pentru care o iubeşte întreaga ţară.

La capitolul invitaţi străini, Tudor Giurgiu spune că “momentul Alain Delon” din Piaţa Unirii l-a făcut să fie foarte mândru de festival “Pentru că Alain Delon a fost extrem de impresionat de ce a văzut la Cluj, de energia fantastică a mulţimii care a venit să îl vadă. Efectiv nu îi venea să creadă. A meritat din plin să parcurg toată călătoria TIFF, de la naştere până acum, pentru acele clipe fantastice".

Urban.ro va fi toată săptămâna la TIFF şi va prezenta cele mai importante momente din festival, ediţia 20 se desfăşoară în perioada 23 iulie- 1 august. În plus, toamna continuă cu noi apariţii editoriale sub egida Urban.ro.

Urban.ro este un site de lifestyle cultural care şi-a propus să aducă în faţa cititorilor săi o serie de experienţe spectaculoase. Înainte de pandemie, doi cititori Urban.ro au fost pe platourile de filmare ale serialului "Downton Abbey", iar alţi cititori au fost în culisele musicalului "We Will Rock You (Wondertheatre)" sau ale spectacolului "Neguţătorul din Veneţia" (TNB).