Cartea Fire and Fury a fost confundată pe Amazon de cumpărătorii volumului anti-Trump, semnat de jurnalistul Michael Wolff

O lucrare consacrată bombardamentelor aliaţilor asupra Germaniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, scrisă în 2010, a urcat spectaculos la vânzări pe Amazon. Ea are acelaşi titlu ca cea a jurnalistului Michael Wolff, consacrată primelor 12 luni ale lui Donald Trump la Casa Albă", scrie Le Figaro.

Isteria pe care o provoacă detractorii personalităţii lui Trump are consecinţe neaşteptate. Dornici să citească eseul polemic "Fire and Fury, Inside the Trump White House", pe care jurnalistul Michael Wolff o dedică primilor ani ai preşedintelui american la Casa Albă, numeroşi cititori au devenit obsedaţi de subiect şi s-au grăbit să facă comenzi pe platforma Amazon.

Însă au descoperit că au cumpărat o altă "Fire and Fury", semnată de Randall Hansen, profesor de istorie la Universitatea din Toronto. Această lucrare, polemică şi ea, are ca subiect bombardamentele aliaţilor asupra Germaniei naziste între 1942 şi 1945 şi titlul exact este: "Fire and Fury - The Allied Bombing of Germany, 1942-1945".

Michael Wolff şi-a intitulat deci cartea "Fire and Fury, Inside the Trump White House". El descrie un guvern american condus de un "cvasi-dement" şi citează extrase din aproape 200 de interviuri realizate cu apropiaţi ai preşedintelui şi chiar cu Donald Trump.

Fostul consilier al preşedintelui a declanşat o aprigă polemică săptămâna trecută, după difuzarea unor fragmente din cartea polemică a jurnalistului Michael Wolff în care afirmă că Donald Trump Jr. a comis o ”trădare” şi un act ”antipatriotic” întâlnindu-se cu avocata rusă Natalia Veselniţkaia în timpul campaniei prezidenţiale.

Calificat drept exploziv de mulţi observatori, eseul este unul dintre cele mai bine vândute în Statele Unite de la lansare. El va apărea în Franţa pe 22 februarie. Criticul de la New York Times, David Brooks, scrie că Michael Wolff "nu respectă deontologia jurnalistică". "El recunoaşte de bunăvoie că se mulţumeşte să dezvăluie zvonuri pe care e bine să le verifice", explică el. David Brooks crede că Wolff a scris o carte care plasează militantismul deasupra investigaţiei.

De cealaltă parte, profesorul de istorie Randall Hansen se amuză de această neînţelegere, care este în favoarea sa. Cartea sa, veche de opt ani, cunoaşte astăzi un succes surprinzător.

În cotidianul britanic The Guardian, autorul explică că nu a văzut "un astfel de interes crescut" pentru volumul său "Fire and Fury" de la "prima sa lansare". Pe Twitter, profesorul universitar se amuză de situaţie şi se întreabă cu puţină ironie dacă va ajunge să semneze "un cec pentru a împărţi drepturile de autor cu Bannon şi Trump".

În epoca "fake news" (ştirilor false, n.r) orbiţi de un fel de "foc şi furie" câţiva opozanţi ai lui Trump nu petrec nicio secundă verificând ce cumpără. "O tempora, o mores", se încheie articolul din Le Figaro, conform news.ro.