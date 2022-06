Cartea zilei: 'Zahăr ars' de Avni Doshi

„Zahăr ars este un debut neliniștitor și puternic, surprinzător prin otrava lui și dezarmant prin umor încă de la prima propoziție” - The Guardian

Chiar dacă este un debut, cu certitudine merită atenție un roman care a fost desemnat „Cartea anului 2020“ în publicațiile The Guardian, The Economist, The Spectator, care a câștigat Sushila Devi Award 2021, prestigios premiu indian și a fost nominalizat la Women’s Prize For Fiction 2021, conform Mediafax.

Autoarea, Avni Doshi, s-a născut în New Jersey, în 1982, și în prezent locuiește în Dubai. A obținut o licență în istoria artei la Barnard College, New York, și un master în același domeniu la University College London. Deși a crescut în Statele Unite, a petrecut mult timp și în India, la familia mamei sale, unde a fost curator pentru diferite galerii de artă. Romanul ei de debut, Zahăr ars (Burnt Sugar; Humanitas Fiction 2021) a fost publicat pentru prima dată în India, în 2019, cu titlul Girl in White Cotton, fiind nominalizat la Tata First Novel Prize și câștigând, în 2021, amintitul Sushila Devi Award. Odată cu apariția în Marea Britanie cu titlul actual, a fost finalist la Booker Prize în 2020 și s-a aflat pe lista nominalizărilor la Women’s Prize for Fiction în 2021.

Scriu editorii: „Maternitatea ca sursă de împlinire sufletească și dragoste necondiționată este nemilos examinată în impresionantul roman de debut al lui Avni Doshi, căci ambivalența sentimentelor leagă cele două personaje centrale, mamă și fiică – Tara și Antara. Atracția și respingerea până la anulare, după cum înseși numele lor par s-o indice, le poartă pe căile complicate ale memoriei – cea pierdută, cea mult prea acută, cea care-și caută o supapă, cea care tânjește după vindecare. Relația dintre ele se rescrie permanent, și nu de puține ori seamănă cu o vânătoare în care rolurile se schimbă imprevizibil. Pierderea memoriei care o afectează pe Tara e reală? Amintirile Antarei sunt adevărate? Efortul ei de a recupera crâmpeie incerte și emoții irosite se transformă într-un act multistratificat și istovitor de redobândire de sine.”

„Avni Doshi este nu numai o foarte talentată autoare, ci și o artistă. Știe foarte bine în ce constă diferența dintre o tușă și o umbră – amândouă încep la fel, dar intenția și stilul le alimentează deosebirile. Propozițiile sale sunt trasate cu precizie. Nici un cuvânt nu este irosit, nici un balast nu găsești, nici o înfloritură în spatele căreia să te ascunzi. O voce fără zorzoane, directă, de o asiduitate și originalitate care te bântuie.“ — New York Times Book Review

Avni Doshi – Zahăr ars. Traducere din engleză și note de Anca Dumitru. Editura Humanitas Fiction, coleția Raftul Denisei. 279 pag.