Cărţile de istorie, biografiile celebre şi jurnalele se situează în topurile vânzărilor de carte din 2019

Cărţile de istorie, biografiile celebre şi jurnalele se situează, în 2019, în topurile vânzărilor de carte ale marilor edituri din România, la fel ca şi cele de ficţiune ori cărţile pentru copii, fapt evidenţiat la Bookfest şi Gaudeamus, potrivit Agerpres.

La Salonul internaţional de carte Bookfest, organizat de Asociaţia Editorilor din România, volumele "Caiet de ricoşat gânduri" de Gabriel Liiceanu, "Anii urii" de Horia-Roman Patapievici, "Regele şi Duduia" de Tatiana Niculescu, "Podul cu vechituri" de Dan C. Mihăilescu, "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac" de Lucian Boia, "Povestea mea" de Michelle Obama, "Maria, o Regină în război" de Ion Bulei, "Carol al II-lea. Un rege român sub povara epocii sale" de Adrian Cioroianu şi Eduard Matei s-au situat pe primele locuri în topurile vânzărilor, prezentate de editurile Humanitas, RAO, Curtea Veche Publishing sau Litera.La Bookfest, în top 10 Humanitas s-au situat, în ordine, "Melancolia" de Mircea Cărtărescu, "În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi)" de Radu Paraschivescu, "Caiet de ricoşat gânduri" de Gabriel Liiceanu, "Anii urii" de Horia-Roman Patapievici, "Regele şi Duduia" de Tatiana Niculescu, "Podul cu vechituri" de Dan C. Mihăilescu, "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac" de Lucian Boia, "Arheologia iubirii" de Cătălin Pavel, "Cartea Reghinei" de Ioana Nicolaie şi "Martori ai Fericirii. Şapte vieţi de sfinţi români" de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu.În ce priveşte Humanitas Fiction, topul a fost următorul: "Serotonină" de Michel Houellebecq, "Monsieur Karenin" de Vesna Goldsworthy, "Istoria albinelor" de Maja Lunde, "Fiica ceasornicarului" de Kate Morton, "Răzbunarea iertării" de Eric-Emmanuel Schmitt, "Pelerinul vrăjit" de Nicolai Lescov, "Ministerul fericirii supreme" de Arundhati Roy, "Imperiul fără sfârşit" de Yi In-hwa, "Un lup atârnă în cais cu capul în jos" de Mo Yan şi "Tatuatorul de la Auschwitz" de Heather Morris.Acelaşi apetit pentru jurnal, biografii ori ficţiune a evidenţiat şi Topul 5 autori români al Editurii Polirom, la Bookfest 2019 pe primul loc situându-se "În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului" de Vintilă Mihăilescu, urmată în ordine de cărţile lui Cristian Teodorescu - "Bucureşti, marea speranţă" şi Cristian Tudor Popescu - "Vremea Mânzului Sec", Mirel Bănică - "Bafta, Devla şi Haramul. Studii despre cultura şi religia romilor", Aurora Liiceanu - "Tânara cu părul alb. Misterul Nabokov" şi Valeriu Gherghel - "Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii înţelepţi cărţile?", Dan Coman - "Aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată" şi Tudor Ganea - "8".Cărţile ecranizate, autorii de top şi biografiile celebre s-au aflat în topul preferinţelor cititorilor Litera la Bookfest 2019, în Top 5 Litera ficţiune & non ficţiune pe primul loc clasându-se "Casa bântuită" de Shirley Jackson, urmată de "Patrick Melrose" de Edward St Aubyn, "Swing Time" de Zadie Smith, "Povestea mea" de Michelle Obama şi "Maria, o Regină în război" de Ion Bulei, în timp ce la Curtea Veche Publishing în Top 10 Nonficţiune s-au situat, printre altele, "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa" de Klaus Iohannis, urmată de "Carol al II-lea. Un rege român sub povara epocii sale" de Adrian Cioroianu şi Eduard Matei, "Îndrăzneşte să conduci" de Brené Brown, "Ţup şi pădurea încremenită" de Alex Donovici, "Întâmplări vindecătoare" de Cristina şi Alex Donovici şi "Fericirea e un ac de siguranţă" de Răzvan Exarhu.Jurnalul şi ficţiunea au prevalat şi în Top 10 cele mai căutate cărţi ale Editurii Cartex la Bookfest, pe primul loc în vânzări fiind volumul "India. Şantier" de Mircea Eliade, urmat de "Infrapaginal. Jurnal 2000 - 2018" de Ciprian Maceşaru, "Trei pe un tandem. 33 de zile, 1111 km, o călătorie" de Laura Baban, "Istoria magiei" de Eliphas Levi, "Cireşarii" de Constantin Chiriţă, "Vis şi interpretare" de Sigmund Freud, "Arta războiului" de Sun Tzu, "Requiem pentru visul american" de Noam Chomsky, "Teatru" - Mihail Sebastian (integrala) şi seria "Corpul meu în interior şi în exterior" de Ruth Owen.Nici la Gaudeamus situaţia nu a fost una mult diferită, cea mai râvnită carte la Humanitas fiind "Omul care mută nori. Şapte povestiri" de Radu Paraschivescu, urmată de "Ludice. Exerciţii de umor criptic" de Gabriel Liiceanu, "Ne facem bine. O antologie de fapte extraordinare văzute şi vorbite la 'România, te iubesc!'" de Cosmin Savu, Rareş Năstase, Paula Herlo, Alex Dima, Paul Angelescu şi Cristian Leonte, "Întrebări fără răspuns (sau cu prea multe răspunsuri)" de Lucian Boia, "Cartea întâmplărilor. Mistere, ciudăţenii, uimiri" - volum colectiv coordonat de Tatiana Niculescu, "Povestea numărului Pi" de Pietro Greco, în colecţia #Ştiinţă, "Dicţionar de locuri literare bucureştene" de Corina Ciocârlie şi Andreea Răsuceanu, "Nici toate ale popii. Religie fără stres" de Wilhelm Tauwinkl şi "Negaţionismul de stânga" de Thierry Wolton, în colecţia #Istorie.La Polirom, în topul General s-au situat: "Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor" de Olga Tokarczuk, "Maria Tănase. O fântână pe un drum secetos" de Simona Antonescu, "Enescu. Caiete de repetiţii" de Dan Coman, "Brâncuşi sau cum a învăţat ţestoasa să zboare" de Moni Stănilă, "Caragiale. Scrisoarea pierdută" de Bogdan-Alexandru Stănescu, "Cei rămaşi şi cei plecaţi" de Parinoush Saniee, "Fetele Căpitanului" de Maria Duenas, "Alte culori" de Orhan Pamuk, "Vorbind în şoaptă. Viaţa privată în Rusia lui Stalin" de Orlando Figes şi "Suntem dezrădăcinate. Călătoria mea şi poveştile altor fete refugiate din toată lumea" de Malala.Şi în Top 5 nonfiction Polirom, Colecţia Biografii romanţate a inclus: "Maria Tănase, O fântână pe un drum secetos" (Simona Antonescu), "Enescu. Caiete de repetiţii" (Dan Coman), "Brâncuşi sau cum a învăţat ţestoasa să zboare" (Moni Stănilă), "Caragiale. Scrisoarea pierdută" (Bogdan-Alexandru Stănescu), "Aşteptarea Penelopei" (Aurora Liiceanu), "Alte culori" (Orhan Pamuk) la egalitate cu "Vorbind în şoaptă. Viaţa privată în Rusia lui Stalin" de Orlando Figes, "Suntem dezrădăcinate. Călătoria mea şi poveştile altor fete refugiate din toată lumea" (Malala), "Despre viitor. Perspectivele umanităţii" de Martin Reeves la egalitate cu "Naufragiul civilizaţiilor" de Amin Maalouf.La Grupul Editorial Corint, în topul celor mai bine vândute cărţi la Gaudeamus 2019 s-a aflat volumul "Maria Tănase. Artista, omul, legenda" de Stejărel Olaru, urmat de "Jaclyn Hyde" de Annabeth Bondor-Stone şi Connor White, "Politica viitorului. Tehnologia digitală şi societatea" de Jamie Susskind, "Până şi monştrii se spală pe dinţi" de Jessica Martinello şi Gregoire Mabire, "Manuscrisele roşii ale magiei" de Cassandra Clare, "Ultimele convorbiri cu Regele Mihai I" de Bogdan Şerban-Iancu, "Povestea cafelei turceşti" de M. Sabri Koz şi Kemalettin Kuzucu, "Malamander" de Thomas Taylor, "Irlandezul. Asasinul mafiei" de Charles Brandt şi "Ascensiunea roboţilor. Tehnologia şi viitorul fără joburi" de Martin Ford.În schimb, la Editurile Trei şi Pandora M cele mai vândute volume de ficţiune au fost cele aflate şi în topurile internaţionale de bestselleruri: "Fata care trebuia să moară" de David Lagercrantz, "Pasărea cu piept roşu" de Jo Nesbr, "Acolo unde cântă racii" de Delia Owens, "Un an şi o zi" de Pascal Bruckner şi "Fidelitate" de Marco Missiroli.Un segment semnificativ din vânzările editurilor la târgurile Bookfest şi Gaudeamus l-a constituit cartea pentru copii, volumele repovestite sau de colorat, cărţile de poveşti ori de aventuri fiind căutate de cei mai mici dintre cititori.Astfel, în Top 5 Humanitas Junior s-au aflat "Cine a pus piper în mare" - poezii pentru copii de Carmen Tiderle, urmată de "Originea speciilor" de Charles Darwin, repovestită şi ilustrată de Sabina Radeva, "Jurnalul Annei Frank" de Ari Folman şi David Polonsky, "Polly şi Buster" de Sally Rippin, "Cazul marchizului dispărut" de Nancy Springer şi "Casa de iarnă" de Ben Guterson.La Polirom, Top 5 Polirom Junior a reunit, în ordine, "Ferma animalelor", roman grafic - George Orwell, Odyr, "... Să ucizi o pasăre cântătoare, roman grafic" - Harper Lee, Fred Fordham, "Bezna" de Flavius Ardelean, "Vrăjitorul dinţos" de Călin Torsan, câştigătorul concursului Polirom Junior ediţia 2019, şi "Umbrele de sub piele" de Frances Hardinge.Cititorii Litera mică au preferat, în vara lui 2019, cărţile: "La cinci paşi de tine" de Rachel Lippincott cu Mikki Daughtry şi Tobias Iaconis, "Sally Jones, Maimuţa criminalului" de Jakob Wegelius, "Charlie se transformă în cocoş" de Sam Copeland, "Prinţesă cu adevărat" de Connie Glynn şi "Scrisori din far" de Emma Carroll.La standul editurii Cartea Copiilor de la Bookfest, printre cele mai vândute cărţi s-au numărat: "Jurnalul din cutiile de chibrituri" de Paul Fleischman, cu ilustraţii de Bagram Ibatoulline, "Chemarea mărilor" de Ali Mitgutsch şi "Plimbarea domnului Pleaşcă" de John Burningham, iar la Nemi cele mai căutate cărţi au fost "Regina Maria şi Marea Unire" de Simona Antonescu, "Extraordinara călătorie a ariciului Ariston" de Iulian Tănase, "Sora cea mică" de Jessica Meserve, "Lama lama şi bunicii" de Ann Dewdney şi "Leul-fluture" de Michael Morpurgo.La Gaudeamus în colecţia Humanitas Junior primul loc în topul vânzărilor l-a ocupat "O călătorie prin Univers. Astrofizica povestită" de Cristian Presură, urmată de "Băiatul care nu credea în Moş Crăciun" de Liana Alexandru, "Visătorul de visuri" de Maria, Regina României, "Poveşti cu animale din lumea întreagă. 50 de basme şi legende" - text de Angela Mc Allister, ilustraţii de Aitch şi "Darwin. Expediţia pe Beagle" de Fabien Grolleau şi Jeremie Royer.Şi în acest an, cartea de Crăciun a fost căutată, micuţii vizitatori ai Târgului Gaudeamus alegând de la Editura Nemi volumele: "O dorinţă de Crăciun" de Katherine Rundell, "Nevermoor. Probele de admitere ale lui Morrigan Crow" de Jessica Townsend, "Lama Lama de Crăciun" de Anna Dewdney, "Poveste muzicală de Crăciun" de Cristina Antone şi "Eu şi Moş Crăciun" de Matt Haig.În acelaşi cadru hibernal, la Litera Mică cele mai vândute cărţi au fost: "Zăpadă" de Walter de la Mare, cu ilustraţii de Carolina Rabei, "Minunat ilustrat" de Carolina Rabei, "Cum a salvat Felix Crăciunul" de Alex T. Smith, "Miau, Miorlau şi Miaunici" de Simona Epure, "Poveşti clasice de Crăciun" şi "Călătoria lui Albie Bright" de Christopher Edge.