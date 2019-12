SCANDALOS Cine a câștigat Vocea României

”Vocea României” și-a stabilit câștigătorul! Cei 4 finaliști, Dragoș Moldovan, Andi Țolea, Jasmina Răsădean și Elena Bozian au fost cei 4 finaliști și au prezentat câte trei momente: unul singuri, unul alături de antrenor și unul alături de un invitat special.

Marele câștigător, care a pus mâna și pe cecul de 100.000 de euro, a fost Dragoș Moldovan. Andi Țolea a terminat pe 2. Numai că se știa dinaintea finalei cine va câștiga trofeul, spun internauții. Asta pentru că Tudor Chirilă l-a promovat intens, în mediul online, dar și în timpul concursului, pe Moldovan, iar asta a făcut să încline decisiv balanța. Chirilă a ales și alți oameni cu influență în online pentru a-l promova pe Dragoș Moldovan, iar acesta a primit cele mai multe voturi.

Jasmina Răsădean s-a clasat pe locul 3.

Elena Bozian a terminat ultima finala de 4.

Dragoș Moldovan, din echipa Tudor, l-a avut avea alături pe Tiberiu Albu, unul dintre câștigătorii Vocea României, iar Andi Țolea, din echipa Smiley, a cântat alături de interpreta Jo. Jasmina Răsădean, din echipa Irinei, a urcat pe scenă cu Liviu Teodorescu, fost participant Vocea, iar Elena Bozian, din echipa Horia, a avut-o alături pe actrița Oana Sârbu.

În marea finală, Dragoș Moldovan a cântat trei piese: ”Still Loving You” - cu Tiberiu Albu, ”Cântec prost” - cu Tudor Chirilă, și ”Show Must On”.

Dragoș (20 de ani) este din Timișoara și e student la Conservator, unde studiază chitara. Tânărul mărturisește că muzica este pe primul loc în viața lui. ”Când sunt obosit, cânt, când sunt fericit, cânt. Cealaltă pasiune a mea este dresajul canin și tot ce înseamnă câini”.

A descoperit rockul la 7 ani, când și-a strâns bani din colindat și a cumpărat prima chitară. Dragoș cântă în 3 trupe, la festivaluri și în cluburi.

Acum trei ani, a suferit un grav accident de mașină. ”În 2016, am avut un accident cu mașina. Din neatenție, la doar două luni după ce am luat permisul, am alunecat și am lovit violent un copac. Am rămas încarcerat și am intrat în comă. A fost nevoie de două operații, una la cap și una la mână. Fața mea s-a schimbat puțin... În aceste două săptămâni în care am fost în comă, medicii au fost destul de rezervați în privința șansele, dar din fericire am reușit să le demonstrez contrariul. Mă consider foarte norocos”.

