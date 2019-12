Tudor Chirilă, acuzat că a manipulat voturile, reacționează, după ce elevul său a câștigat Vocea României: 'Știu, am mai spus asta, dar...'

Dragoș Moldovan a câștigat marele trofeu ”Vocea României”, de la PRO TV, și premiul în valoare de 100.000 de euro. Numai că, nici nu s-a terminat bine concursul, că au început acuzațiile. Vizat este antrenorul lui Moldovan, Tudor Chirilă.

Internauții acuză că Tudor Chirilă a manipulat votul, prin postările sale de pe facebook, dar și prin modul în care s-a purtat în timpul emisiunii. Vedeta PRO TV a replicat pe pagina sa de Facebook, după al patrulea trofeu din cei 6 ani petrecuți la ”Vocea României”.

”Sunt recunoscător pentru un sezon de Vocea României care mi-a dat ocazia să lucrez cu niște voci extraordinare. Am avut poate cea mai puternică echipă din toate sezoanele. Știu, am mai spus asta, dar a fost o mare bucurie să lucrez cu toți concurenții mei. Sper că am creat niște momente pe care n-o să le uitați ușor, chiar dacă asta a însemnat și multe reproșuri pentru anumite decizii dificile.

Dragoș, ai fost senzațional. Meriți din plin trofeul ăsta.

Iar dumneavoastră, stimați telespectatori , vă foarte mulțumim!

4 out of 6. Not bad!”, a scris Chirilă.

În marea finală, Dragoș Moldovan a cântat trei piese: ”Still Loving You” - cu Tiberiu Albu, ”Cântec prost” - cu Tudor Chirilă, și ”Show Must On”.

Dragoș (20 de ani) este din Timișoara și e student la Conservator, unde studiază chitara. Tânărul mărturisește că muzica este pe primul loc în viața lui. ”Când sunt obosit, cânt, când sunt fericit, cânt. Cealaltă pasiune a mea este dresajul canin și tot ce înseamnă câini”.

A descoperit rockul la 7 ani, când și-a strâns bani din colindat și a cumpărat prima chitară. Dragoș cântă în 3 trupe, la festivaluri și în cluburi.

Acum trei ani, a suferit un grav accident de mașină. ”În 2016, am avut un accident cu mașina. Din neatenție, la doar două luni după ce am luat permisul, am alunecat și am lovit violent un copac. Am rămas încarcerat și am intrat în comă. A fost nevoie de două operații, una la cap și una la mână. Fața mea s-a schimbat puțin... În aceste două săptămâni în care am fost în comă, medicii au fost destul de rezervați în privința șansele, dar din fericire am reușit să le demonstrez contrariul. Mă consider foarte norocos”.

