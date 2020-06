Cât costă cea mai veche sticlă de coniac vândută vreodată la licitaţie

Nu ți se întâmplă în fiecare zi să ții în mână o sticlă veche de peste 250 de ani. Un coniac, preparat înainte de Revoluția Franceză, a fost scos la licitație, iar valoroasa sticlă datează din anul 1762, notează Rador.

Casa de licitații Sotheby’s îl prezintă drept „cel mai vintage coniac, vândut vreodată la licitație” și face parte dintr-un lot de băuturi spirtoase scoase la vânzare astăzi la Londra. Este vorba despre o sticlă de coniac de 70 cl de la Maison Gautier, care datează din 1762 și care face parte dintr-un grup de trei sticle păstrate în aceeași familie, timp de generații întregi, cu etichetele lor originale atașate. Sticla scoasă la vânzare în prezent, cunoscută sub numele de „Grand Frère”, este cea mai mare dintre cele trei și are o valoare estimată între 90.000 și 180.000 de euro. Cea mai mică, „Petite Soeur”, este păstrată în Muzeul Gautier, în timp ce a treia, „Petit Frére”, a fost vândută la New York în 2014 pentru 59.500 de dolari, intrând în Guinness Book of Records, ca fiind cea mai veche sticlă de coniac vândută vreodată la licitaţie.