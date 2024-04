Cătălin Cîrstoiu pierde susținerea PNL? Nicolae Ciucă: 'Trebuie să clarifice / Ne-a spus că nu există nimic compromițător în trecutul său'

Cătălin Cîrstoiu a spus că nu există nimic compromițător în trecutul său și va clarifica situația, spune Nicolae Ciucă. Întrebat dacă medicul Cîrstoiu va fi susținut indiferent de ceea ce va spune, liderul PNL afirmă: „Nu ne aruncăm cu capul în zid fără să vedem care e finalul acestei conferințe”.

„Mâine, poimâine cel mai târziu va clarifica aceste chestiuni, pentru că domnia sa trebuie să le clarifice. Atât timp cât nu a avut.. Omul ăsta a făcut numai lucruri rele? Că a avut o problemă de comunicare, acceptăm. De aceea e normal ca dl. doctor să aibă o comunicare în care să lămurească toate aceste chestiuni. În momentul în care l-am desemnat am solicitat clarificări despre eventualele probleme. La vremea respectivă ni s-a spus că nu sunt. Eu nu am alte argumente sau alte completări de făcut pe acest subiect”, declară Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă medicul Cătălin Cîrstoiu le-a spus lideror coaliției că nu există nimic compromițător în trecutul său, Ciucă a spus: „Absolut corect”.

De asemenea, Nicoale Ciucă a fost întrebat dacă PNL îl susține pe Cătălin Cîrstoiu indiferent de ce va spune în conferință, de descoperiri. El a răspuns: „Acum, nu ne aruncăm cu capul în zid fără să vedem care e finalul acestei conferințe”.

Cătălin Cîrstoiu anunţă o conferinţă de presă despre incompatibilitatea de care ar fi acuzat

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a anunţat că va face o conferinţă de presă pe tema incompatibilităţii de care ar fi acuzat într-un raport al Corpului de Control al Guvernului.



"M-am întâlnit cu doamne în parc, m-am întâlnit la gară, m-am întâlnit pe stradă (...), mi-au cerut consultaţii medicale (...) îmi pun la dispoziţie expertiza mea şi pentru medicii din Spitalul Universitar şi atunci când am fost chemat la spitale private să intru în sală să rezolv un caz greu şi la spitale publice din Bucureşti (...) am fost solicitat şi am lăsat tot şi m-am dus ca să salvăm un om. Rolul meu este să ajut oamenii care au nevoie de mine, indiferent că pot să apară discuţii sau nu. (...) Şi da, am plecat într-un spital public sau într-un spital privat să ajut oamenii să ducă la bun sfârşit un cancer osos, spre exemplu. Nu cred că am făcut un lucru strigător la cer că am salvat o viaţă", le-a răspuns Cătălin Cîrstoiu jurnaliştilor care l-au întrebat, luni, într-o conferinţă, dacă a oferit consultaţii la clinica privată a soţiei.



El a punctat că în orice cabinet sau spital privat se percep taxe, iar fiecare act medical are costuri.



"Să ştiţi că şi când stau de vorbă cu colegii mei, discutăm tot cazuri medicale şi tot educaţie medicală continuă e, indiferent că are loc în spital, că are loc în parc, că are loc la un congres, că are loc pe stradă. Când te întreabă un coleg mai tânăr despre cum să rezolve un caz, e datoria mea să îi explic cum, că asta scrie în rolul meu ca profesor universitar. E o abordare absolut tendenţioasă şi chiar este strigător la cer că tot corpul profesional al medicilor şi al cadrelor didactice din medicină sunt coborâte într-o mocirlă cu bună ştiinţă", a spus Cătălin Cîrstoiu, întrebat de gazetari referitor la faptul că firma privată a soţiei nu ar fi fost acreditată să ofere învăţare continuă pentru medici.

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat, pe 8 aprilie, că nu se află nici în conflict de interese şi nici în stare de incompatibilitate. Anterior, Hotnews a relatat ca în 2020 Corpul de Control al Guvernului a întocmit un raport care arăta că medicul Cătălin Cîrstoiu ar fi fost în situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese.