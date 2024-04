VIDEO/ Cătălin Cîrstoiu se contrazice flagrant:Nu am avut nicio discuție nici cu Marcel Ciolacu nici Nicolae Ciucă, azi/Chiar și azi domnul Ciolacu îmi spunea

Candidatul colaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, s-a contrazis flagrant în privința discuțiilor cu liderii coalitiei. El și-a asumat greșelile de comunicare dând vine pe experiența politică redusă.

„Din punctul meu de vedere nu poți să mergi mai departe dacă nu ai sprinul pentru așa ceva. Nu aș putea să candidez la PMB pentru că nu aș avea niciun succes. Nu am avut nicio discuție nici cu Marcel Ciolacu nici cu domnul Nicolae Ciucă, azi. Probabil că vom avea o discuție luni, în trei, e normal să avem o discuție. Indiferent de finalul acesteia este firesc să avem o discuție și hai să lasăm ziua de luni. (...) Eu continui demersul numai dacă este necesar, numai dacă are un sens administrativ, dacă are un sens politic.”

La cîteva minute după această declarațe medicul Cîrstoiu a declarat că a vorbit astăzi cu Marcel Ciolacu

„Nu am știința comunicării, chiar și azi domnul Ciolacu îmi spunea că are mai multă experiență politică, eu am mai multă experiență medicală. Ăsta sunt eu, cu bune și rele. mai mult de atât... Ăsta e demersul meu, dacă vo convinge în continuarea nu e decizia mea.”