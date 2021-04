Cătălin Drulă după SCANDALUL de la metrou: Da, un cartel se destructurează cu RANGA

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunţat, miercuri, că ”legea este lege”, referindu-se la situaţia de la metrou, adăugând că ”unde este lege nu este tocmeală”.

"Metrorex a inceput azi eliberarea spatiilor ocupate ilegal.Acele spatii comerciale sunt ilegale sub multiple aspecte, nu au autorizatie, nu au dreptul comercial sa ocupe spatiul de aproape 3 ani de zile contractul nu mai e in termen. Am văzut comentarii legate de intervenția directorului Metrorex. Da, un cartel se destructureaza cu ranga", a declarat Drulă.