Cătălin Drulă, despre regretele lui Florin Cîțu: 'Și-a dat seama cu un an întârziere. Politica nu are răbdare cu cei care nu înțeleg' (video)

Președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a declarat miercuri, la DigiFM, că fostul premier Florin Cîțu și-a dat seama cu un an întârziere de faptul că era mai bună o guvernare de patru ani PNL-USR.

Întrebat cum comentează afirmația lui Florin Cîțu că ar reface coaliția cu USR dacă ar avea posibilitatea, Cătălin Drulă a răspuns: „Cred ca e foarte lent dl Citu, si-a dat seama de niste lucruri cu un an mai tarziu. Aceste realizari tarzii era bine sa fi venit in februarie anul trecut cand in discutiile avute chiar asta ii spuneam, ca este nevoie de un parteneriat pe termen lung intre USR si PNL, am fi putut avea o guvernre de 4 ani, sa facem reforme impreuna. A ales alta cale, deja este istorie. Repet, e mult prea tarziu, politica nu prea are rabdare cu cei care inteleg dupa un an de zile. Probabil ca a fost folosit dumnealui de presedintele Iohannis si poate a realizat asta”.

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu a spus recent că ar mai face coaliţie cu USR: "Cred că şi eu şi USR am învăţat câteva lucruri, cred că a doua oară o să facem mai bine amândoi", a mai spus Cîţu, arătând că a învăţat ceva din această experienţă şi speră că şi USR a învăţat. "Românii au arătat că doresc dreapta la putere. Votul din 2020 a arătat clar că dreapta este majoritară şi că vor dreapta la putere. Acum, e clar că maturitatea politică poate nici la unii nici la alţii nu era la cele mai înalte cote, dar vă spun că eu am învăţat din această experienţă, eu am învăţat foarte mult, de aceea m-am dus la USR, să refac coaliţia. Eu sper că şi USR a învăţat şi poate, că în viitorul apropiat vom putea din nou", a mai afirmat Florin Cîţu.

Coalitia PNL-USR-PLUS- UDMR s-a rupt după ce premierul de la acea vreme, Florin Cîțu, l-a demis pe ministrul Justiției, iar ceilalți miniștri USR-PLUS s-au retras din Guvern. USR a pus apoi conditia inlaturarii lui Citu din functia de premier pentru refacerea coalitiei.

