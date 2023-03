Cătălin Drulă l-a luat la 'țintă' pe Sorin Grindeanu, după ultimul accident feroviar: Gestionarea căilor ferate este dezastruoasă pe toată linia

Liderul USR Cătălin Drulă l-a acuzat pe ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu că a sabotat siguranţa feroviară cu bună ştiinţă, deoarece a semnat două ordine de ministru prin care au fost amânate cu şase luni termenele de reparaţii planificate şi revizii tehnice generale la vagoanele CFR Călători. „Gestionarea căilor ferate sub acest ministru este dezastruoasă pe toată linia”, a adăugat el, potrivit news.ro.

„În luna martie, Sorin Grindeanu a sabotat siguranţa feroviară cu bună ştiinţă. Două ordine de ministru au amânat cu şase luni termenele de reparaţii planificate şi revizii tehnice generale la vagoanele CFR Călători. Practic, Grindeanu a certificat prin semnătură că trenurile cu pasageri pot circula şi fără reparaţii şi revizii. Am avut şi eu pe masă, când eram ministru, un astfel de ordin. A fost în consultare, dar am refuzat să îl semnez. Am pus pe primul loc siguranţa călătorilor, conform legii. Grindeanu nu a avut nicio reţinere să semneze aşa ceva, doi ani la rând, şi să pună în pericol viaţa oamenilor pe calea ferată”, a scris Cătălin Drulă, duminică pe Facebook.

Liderul USR a mai spus că „gestionarea căilor ferate sub acest ministru este dezastruoasă pe toată linia”.

„Din cele 400 de milioane de euro pe care le-am pus în PNRR pentru material rulant, locomotive şi vagoane, niciun euro nu a fost tras până astăzi. Iar pierderile CFR Călători prevăzute pentru 2023 sunt colosale: 1,1 miliarde lei (de peste 4 ori mai mari decât în 2021). Singurul lucru care i-a reuşit a fost politizarea extremă (totul e împărţit pe culori, PSD şi PNL, roşu şi galben) şi devalizarea companiilor de stat din feroviar”, a completat Drulă.

Polițiștii din Galați au făcut dosar penal după accidentul mortal

Poliţiştii din Galaţi au întocmit, în cazul accidentului de tren produse sâmbătă seară în gara din localitate, când locomotiva unui tren a lovit un vagon de călători, accident care s-a soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea a trei bărbaţi,, dosar penal pentru infracţiunile de "distrugere sau semnalizare falsă", "ucidere din culpă" şi "vătămare corporală din culpă", cercetările fiind continuate pentru stabilirea împrejurilor în care s-a produs acest tragic eveniment feroviar. Din declaraţia mecanicului, reiese că locomotiva s-a accelerat brusc şi că a încercat să acţioneze sistemul de frânare dar acesta nu a mai frânat, ceasul vitezometrului locomotivei rămânând blocat la poziţia 75 km/h.

În urma coliziunii extrem de puternice, vagonul a fost deformat în partea de impact şi s-a deplasat aproximativ 80 metri. În momentul producerii evenimentului, în vagonul de călători se afla partida trenului, formată din şeful de tren, o femeie cu vârsta de 53 de ani, conductorul de tren, un bărbat cu vârsta de 47 de ani, precum şi un călător, un bărbat, cu vârsta de 53 ani din comuna Piscu, judeţul Galaţi.

Doi bărbaţi mai sunt internaţi în urma accidentului feroviar de sâmbătă seara, de la Galaţi, iar medicii afirmă că ei sunt stabilizaţi, iar o altă victimă a fost externată. De asemenea, femeia care a murit suferise o plagă penetrantă la nivelul gâtului.