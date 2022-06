Cătălin Drulă: Liderii coaliției sunt nişte panglicari

Liderul interimar al USR, Cătălin Drulă, a declarat, luni, că varianta lansată de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru măsurile din economie reprezintă "socialism pe pâine", menţionând că actuala coaliţie face orice numai să nu reducă cheltuielile statului şi că cei care sunt în fruntea coaliţiei tratează economica "ca nişte panglicari".

Drulă a spus că plafonarea preţurilor la carburanţi este o măsură antieconomică de tip socialist şi soluţia corectă ar fi scăderea temporară a TVA la 5%.

"O nouă zi de luni, o nouă săptămână de socialism cu epoleţi, o nouă săptămână de creşteri de preţuri şi veşti proaste din economie. Şi dacă am avut varianta cu epoleţii în care premierul Ciucă dădea ordin preţurilor să stea pe loc şi, ce să vezi, preţurile nu prea îl ascultau, acum avem varianta Marcel Ciolacu - socialism pe pâine, pentru că liberalism nu mai există de mult în acea coaliţie, plafonare, mercurial, combaterea speculei, orice numai să nu reducă cheltuielile statului şi să reducă deficitul bugetar, adică singurul lucru care ar ajuta să nu mai avem alimentată inflaţia cu bani împrumutaţi, la o mie de euro pe secundă, în momentul de faţă. Acesta este dezastrul economic în care ne duce această coaliţie, o coaliţie care tratează economia aşa cum sunt şi cei care sunt în fruntea ei - nişte panglicari", a afirmat Drulă, la o conferinţă de presă, la Parlament.

Drulă a spus că a avut un şoc când a alimentat maşina cu motorină în urmă cu câteva săptămâni şi a spus că este necesară reducerea TVA la 5% pentru carburanţi.

"Am alimentat acum câteva săptămâni şi am avut un şoc când am pus motorină simplă cu 9,30 lei. Legea USR cu reducerea TVA la 5% la carburanţi este în Parlament de câteva săptămâni. Nu a explicat coaliţia de ce nu vrea soluţia noastră, care ar reprezenta o scădere imediată şi care s-ar vedea imediat la pompă, în schimb, auzim vorbe. Acum 4 luni spunea ministrul de Finanţe, domnul Ciolacu, domnul Ciucă că vor scădea acciza, nu au scăzut-o nici până astăzi, preţurile continuă să crească pe fondul politicilor dezastruoase ale Guvernului", a adăugat liderul USR.

El a precizat că, în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, propunerea USR de punere pe ordinea de zi a proiectului USR de reducere a TVA a fost respinsă.

"Eu am spus la un moment dat că, dacă ajută să nu mai depună USR ca să treacă proiectele, până la urmă facem şi asta, dar nu este normal. În momentul în care opoziţia vine cu soluţii bune, e normal să preiei. Deci explicaţiile trebuie să le dea domnul Ciolacu, pentru că dumnealui conduce Guvernul, nu Ciucă", a adăugat Cătălin Drulă.

Potrivit lui Drulă, creşterea preţurilor la carburant vine din creşterea preţului petrolului.

"Dacă vă uitaţi, România are preţul fără taxe sub media UE şi preţul este relativ, cu excepţia a două ţări, adică Malta şi Ungaria, în aceeaşi zonă, mai sus sau mai jos, în funcţie de resursele de petrol", a mai spus liderul USR.

În opinia lui Drulă, plafonarea preţurilor la carburanţi este "o măsură antieconomică de tip socialist" şi "va stimula companiile să-şi crească preţurile, pentru că le acoperă statul diferenţa între preţul plafonat".

"Este o metodă care nu funcţionează, ori duce la penurie, ori duce la umflarea buzunarelor celor care nu ar trebui să profite din asta. Cât există concurenţă, preţul este format liber. (...) Preţul este format în acea mai mare parte din preţul de bază, plus accize şi TVA. Se poate lucra la partea de TVA, care s-a tot umflat (...) O scădere temporară la 5% este soluţia în acest moment", a explicat Drulă.