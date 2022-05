Cătălin Drulă: Putem construi un pol de centru-dreapta pentru 2024 (video)

Președintele interimar USR, Cătălin Drulă, a declarat miercuri, la DigiFM, că formațiunea ar dori să formeze în jurul său un pol de centru-dreapta care să candideze la alegerile din 2024.

Drulă a spus despre comasarea alegerilor că reprezinta „o idee antidemocratica” si „o smecherie” dorita de PNL si a PSD.

„De fapt ce se incearca prin aceasta comasare s-a mai incercat o data, in 2020 voiau sa faca localele cu parlamentarele simultan, era un plan, miza sau gandirea strategilor din PNL si PSD este ca se transfera votul primarului catre votul national. Chiar ne spuneau atunci, in februarie 2020, pe holurile Parlamentului: 'Cu miscarea asta va terminam'”, a continuat liderul interimar USR.

El a spus că „sediul liberalismului” este la USR.

„PNL a ramas cu L liberal in nume doar din motive istorice, se fac multi ani de cand PNL nu mai are nimic liberal, este un altfel de PSD in prezent. Sediul liberalismului, al politicilor de centru dreapta, este la USR. In sensul asta cred ca putem construi un pol in jurul USR. Mai sunt oameni cu viziune, nu tot PNL-ul acela e asa. Sunt in interirorul PNL oameni ca Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan, Ioan Popa...Eu cred ca se poate construi pentru 2024 si sunt in toate partidele oameni care au o viziune de modernizare. Pentru ca e linia asta de modernizare, liberala, pe care noi o reprezentam cel mai mult si alternativa cealalta este 'E bine asa', a explicat Drulă.

Întrebat dacă ia în calcul o colaborare cu Forta Dreptei, partidul lui Ludovic Orban, liderul interimar USR a spus: `E o intrebare foarte buna. Am avut o relatie decenta si in regula (cu Ludovic Orban). Putem colabora cu toti cei care au o viziune liberala”.