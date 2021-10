Cătălin Drulă îi POCNEȘTE pe Florin Cîțu și Klaus Iohannis, vinovați de criza politică: 'Suntem în măgăria asta de situație din cauza lor'

Cătălin Drulă, vicepreședinte USR, a declarat miercuri, la B1 TV, că președintele Klaus Iohannis și premierul demis Florin Cîțu sunt vinovați de declanșarea crizei politice. Acesta a mai spus că USR a fost singurul partid care și-a asumat responsabilitatea guvernării. PNL și PSD nu au vrut să guverneze, dar n-au vrut nici să lase USR să facă acest lucru, a mai remarcat Drulă.

„Noi am făcut un gest de responsabilitate – ne-am asumat guvernarea când n-o voia nimeni. La consultările de la Cotroceni n-a propus premier nici PNL, nici PSD. Noi ne-am asumat acest lucru, am mers către PNL și UDMR onest pentru a propune un guvern, nu au vrut, am mers cu un guvern monocolor, am zis: „trecem iarna, votați-ne că ne asumăm”.

Nu am ales o variantă confortabilă, că pentru un partid înseamnă erodare.

Nu vor niciunii să guverneze, n-au vrut nici să guvernăm noi. Am luat act de acest lucru, dar să nu uitm cine a declanșat această criză și de ce suntem în măgăria asta de situație de două luni – Florin Cîțu și Klaus Iohannis”, a declarat Cătălin Drulă.