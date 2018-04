Cătălin Ivan, ieșire furioasă: 'Liviu Dragnea nu este decât o Elena Udrea cu mustață'. Ce asemănări a identificat europarlamentarul

Europarlamentarul PSD Cătălin Ivan a prezentat șase asemănări între Liviu Dragnea și Elena Udrea. El susține, într-o postare pe Facebook, că amândoi sunt lipsiți de scrupule și însetați de avere, au făcut tot felul de compromisuri pentru a ajunge cât mai sus, i-au sfidat pe români cu luxul afișat, amândoi au crezut și mai cred că pot controla justiția și amândoi au avut, la un moment dat, România la degetul mic, prin relațiile lor cu oameni din servicii și din politică.

Monica Macovei a luat foc după un incident în Capitală: 'Dragnea și lacheii lui puși în funcții nu acceptă libertatea de exprimare'

”Elena Udrea este doar cel mai emblematic caz dintr-o serie de foarte multe alte cazuri de politicieni imbogatiti din nimic, suspectati pe buna dreptate de fapte de coruptie, care isi tin averile ascunse in locatii exotice si care, ajunsi in fata instantei, cauta azil in tari cu care Romania nu are acorduri de colaborare judiciara.

Totusi, intre Elena Udrea si Liviu Dragnea sunt mai multe asemanari decat s-ar putea crede:

1. Au avut amandoi la un moment dat Romania la degetul mic printr-o relatie bolnavicioasa cu oameni din serviciile de informatii si cu diferiti lideri politici care i-au sustinut in ascensiunea lor politica.

2. Lipsiti de scurpule, insetati de putere, avere si recunoastere, nu s-au dat in laturi de la nimic pentru a-si atinge obiectivele. Au dat din coate, s-au facut utili, s-au umilit, au facut orice tip de compromis ca sa ajunga cat mai sus.

3. Nici pe unul, nici pe celalalt, studiul si pregatirea profesionala temeinica nu au reprezentat vreo preocupare in viata. La fel ca Traian Basescu, sunt genul de politician care face obsesie pentru o carte astfel incat sa o citeasca cinci ani la rand.

4. Dragnea, ca si Udrea, au sfidat permanent prin luxul afisat romanii aflati in saracie. Este greu de crezut, psihologic vorbind, ca un om care a furat atat de mult incat sa nu poata justifica nimic din averea pe care o detine sa aiba compasiune si intelegere pentru cei care nu au ce pune copiilor pe masa.

5. Asa cum Dragnea inaugura cu majorete un bazin la Vrancea in timp ce in Teleorman erau inundatii, tot asa Udrea dadea pantofi cu toc sinistratilor.

6. Amandoi au crezut si cred ca pot controla justitia si ca sunt pusi la adapost. Udrea nu si-a imaginat o secunda ca opulenta si luxul vor disparea impreuna cu puterea absoluta pe care o detinea, si ca va ajunge sa ceara azil politic intr-o tara oarecare din America Latina. Nici Dragnea nu-si imagineaza ca va avea exact aceeasi soarta.

Pana la urma Liviu Dragnea nu este decat o Elena Udrea cu mustata. Unul incearca sa faca afaceri in turism, celalalt va produce probabil eugenii, prin interpusi”, a scris Cătălin Ivan, pe Facebook.