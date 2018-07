Cătălin Ivan, acuzații INCENDIARE la adresa unui fost șef SIE: TRĂDAREA intereselor naționale

Europarlamentarul Cătălin Ivan lansează o acuzație extrem de gravă la adresa fostului șef al SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, după ce acesta a participat la școala de vară de la Băile Tușnad, un eveniment în cadrul căruia se susține alipierea Transilvaniei la Ungaria.

”Prezenta lui Mihai Razvan Ungureanu la scoala de vara de la Baile Tusnad, manifestare deja traditionala impotriva Romaniei, este egala cu sustinerea cauzei secesioniste si a intereselor Ungariei in Romania... egala cu tradarea intereselor nationale din moment ce MRU nu este un simplu profesoras care se plictiseste si vrea sa-si etaleze cunostintele de limba maghiara.

Acest Mihai Razvan Ungureanu este fost sef al Serviciului Roman de Informatii Externe si fost sef al Guvernului Romaniei. Daca la SIE nu avem cum sa stim ce a facut, ca premier stim ca, in doar 80 de zile, pe langa gusturile extrem de rafinate pentru parfumuri, bauturi fine si vita argentiniana din bani publici, s-a facut remarcat prin cedarea averii Gojdu si infiintarea invatamantului universitar in limba maghiara.

Ca orice om mic ajuns in functii mari, si MRU a simtit nevoia unui stapan. Si cum Basescu era prea mic pentru ambitiile sale, l-a gasit pe Orban. Sau poate il gasise inainte si i-a fost livrat lui Basescu.

Realitatea este ca toti marii nostri lideri politici de dupa Revolutie pana astazi au avut sau si-au cautat stapani in afara tarii dupa ce au ajuns pe functii importante. Asta arata micimea clasei politice si imposibilitatea Romaniei de a-si apara propriile interese in Europa si la nivel global.

Desi este firesc sa ne deranjeze prezenta lui Orban si a liderilor maghiari in Romania, ar trebui insa se ne infurie si sa ne frustreze maxim lipsa de patriotism a politicienilor romani, obedienta, servilismul, slugarnicia acestora in schimbul catorva voturi de la UDMR. Tacerea autoritatilor romanesti, lipsa de reactie a intregii clase politice ar trebui sa ne ingrijoreze si sa determine reactii cel putin la nivelul Ordonantei 13.”, arată Cătălin Ivan.