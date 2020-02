Cătălin Predoiu: 'Îmi doresc o majoritate pro-reformă şi pro-justiţie în Parlamentul României'

Ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu, afirmă că legea nu exclude posibilitatea organizării alegerilor anticipate în aceeaşi zi cu alegerile locale, dar este o decizie politică ce nu ţine de Ministerul Justiţiei, potrivit news.ro.

Întrebat, marţi, dacă OUH privind alegerile anticipate adptată de Guvern prevede posibilitate organizării în aceeaşi zi a alegrior anticipate şi a celor locale, Cătălin Predoiu a spus: ”Această ordonanţă este o reglementare cadru”.

Predoiu a explicat însă că ”legea nu excludea această posibilitate”.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Accident cu cinci mașini lângă Ambasada Chinei din București

”Este decizie politică, în niciun caz nu este la Ministerul Justiţiei această decizie”, a mai spus Predoiu.

Acesta a precizat că-şi doreşte o majoritate pro-reformă în Parlament.

”Eu vă spun că îmi doresc o majoritate pro-reformă şi pro-justiţie în Parlamentul României. Din ce am văzut în ultimii ani din partea PSD, am văzut anti-reformă şi am văzut un mers care ne-a adus unde suntem. Deci, cu cât mai puţin reprezentanţi PSD în noua configuraţie a Parlamentului, cu atât mai bine va fi pentru justiţie”, a mai decara Predoiu.