Cătălin Rădulescu, avertisment DUR pentru Kovesi: 'Va avea o viața foarte grea începând de mâine. Să facă un pas în spate'

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, după ce Laura Codruța Kovesi a anunțat că a fost citată la Secția de anchetă a magistraților, că fosta șefa a DNA „va avea o viață foarte grea începând de mâine”, adăugând că aceasta ar trebui să-și retragă candidatura la șefia Parchetului european.

„Doamna fostă procuror general sau procuror șef DNA, de-a lungul timpului nu a crezut în nicio coincidență, nici ce s-a întâmplat în Prahova, nici ce s-a întâmplat în Satu Mare, Oradea, Argeș. Sigur că dânsa nu a crezut în coincidențe, dar, iată, că i-a venit rândul ca dna procuror șef să spună despre toate mizeriile pe care le-a acoperit timp de mai mulți ani. O să aibă mai multe surprize, pentru că eu cred că vor fi foarte mulți denunțători, în această perioadă, care au colaborat cu dânsa, într-un fel sau altul, șantajați sau puși să spună o mulțime de mizerii și cred că data asta acești denunțători, din ce știu eu, vor spune. Cred că doamna va avea o viața foarte grea începând de mânie, eu sper că procurorii care sunt onești și care trebuie să își facă treaba în această secție de procurori, secție la care dânsa s-a opus în permanență, nu și-a dorit să existe această secție care să investigheze și procurorii care au făcut abuzuri, dar eu cred că această secție își va face treaba și toți procurorii care au abuzat (...) vor răspunde”, a declarat Cătălin Rădulescu, miercuri, la Parlament, conform Mediafax.

Întrebat dacă fosta șefa DNA ar trebui să-și retragă candidatura la șefia Parchetului european, deputatul PSD a răspuns afirmativ.

„Absolut. Deci, în primul rând, dezonorează țara și Guvernul României, pentru că așa cum i-a plăcut întotdeauna că oamenii care sunt acuzați, să se retragă, să facă un pas în spate, dânsa nu mai are ce să facă în momentul de față. Ar fi dezonorant pentru dânsa în continuare să meargă spre șefia acestei instituții din Europa. (...) ”, a punctat social-democratul.

De altfel, fiind întrebat dacă în cazul în care Laura Codruța Kovesi nu va ajunge la șefia Pachetului european o vede candidând la alegerile prezidențiale, Cătălin Rădulescu a apreciat că „Eu am auzit că s-a votat ca PNL să o propună în locul dl Iohannis. Deci, aici, este deja un meci între dl Iohannis și dna Kovesi. Sau cu Cioloș. E un meci interesant între aceste personaje”.

Reacția social-democratului vine după ce fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunțat miercuri seară că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

"S-a prezentat un polițist la domiciliul meu și am primit o citație din partea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție în calitate de suspect pentru infracțiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citație vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidență faptul că inițial am fost anunțată de procedura din Parlamentul European, am înțeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni și a cererea de amânare am depous biletul de avion din care rezulta că data de vineri urma să plec din țară. La nici câteva câteva ore după ce am depus această cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din țară pentru această audiere am primit acaestă citație", a declarat Laura Codruța Kovesi, la Europa FM.

Fostul procuror șef DNA a precizat că bănuiește că este vorba de dosarul în care este acuzată de omul de afaceri Sebastian Ghiță că ar fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în țară.