Catalogul formaţiei rock britanice Pink Floyd este propus spre cumpărare de Warner Music şi BMG pentru o sumă ce poate depăși 500 de milioane de dolari

Catalogul formaţiei rock britanice Pink Floyd este propus spre cumpărare de Warner Music şi BMG, casă germană specializată în gestionarea drepturilor de autor asociată fondului american KKR, potrivit Financial Times, citat de news.ro.

Acordul ar putea să depăşească 500 de milioane de dolari, potrivit cotidianului financiar care citează surse apropiate propunerii.

Ar putea chiar să depăşească suma de vânzare de anul trecut a catalogului lui Bruce Springsteen către Sony Music, achiziţie care s-a încheiat la 550 de milioane de dolari potrivit presei americane, un record, adaugă FT.

Formaţia de rock progresiv condusă de David Gilmour şi Roger Waters este una dintre trupele cu cele mai mari vânzări din istoria muzicii, cu melodii emblametice precum "Money", "Wish you were here" sau "Comfortably numb" şi cu 250 de milioane de copii vândute în lume, potrivit site-ului bestsellingalbums.org.

Vânzările de cataloage muzicale s-au multiplicat în aceşti ultimi ani, odată cu cele ale lui David Bowie, Bob Dylan, Sting sau Tina Turner care, potrivit presei, au fost cedate pentru sute de milioane de dolari.