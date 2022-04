Catalogul muzical al lui Elvis Presley va fi administrat de Universal Music Publishing şi reprezentat de Authentic Brands Group, au anunţat companiile marţi, scrie Variety.

Ca parte a relaţiei extinse, UMPG şi ABG vor reprezenta catalogul de melodii ale lui Presley din întreaga lume (cu excepţia Regatului Unit), care include înregistrări clasice precum „Can’t Help Falling in Love”, „It’s Now or Never”, „Memories” „ A Little Less Conversation”, „Don’t Be Cruel”, „Jailhouse Rock”, „Love Me Tender”, „Viva Las Vegas”, „Amazing Grace”, „All Shook Up”, „Tears on My Pillow” şi multe altele.

Acordul, termenii nefiind dezvăluiţi, vine într-un moment de bun augur, deoarece filmul biografic „Elvis” al lui Baz Luhrmann, cu Tom Hanks şi Austin Butler în rolurile principale, soseşte în cinematografe pe 24 iunie şi are premiera luna viitoare la Festivalul de Film de la Cannes, conform news.ro.

Portofoliul formidabil al ABG include branduri celebre emblematice precum Presley, Marilyn Monroe şi Muhammad Ali.

ABG deţine drepturile pentru catalogul muzical al Elvis Presley.

Presley, care a murit în 1977, este recunoscut la nivel mondial drept cel mai bine vândut artist de muzică solo din toate timpurile, cu peste 500 de milioane de discuri vândute şi un record pentru majoritatea cântecelor care se află în Top 40 Billboard, 114 melodii, inclusiv 40 în top 10 iar 18 au ajuns pe primul loc. De asemenea, deţine recordul pentru cele mai multe albume de aur şi platină certificate de RIAA, cele mai multe albume clasate pe Billboard 200, cele mai multe albume nr. 1 ale unui artist solo în U.K. Albums Chart şi cele mai multe single-uri nr. 1 în U.K. Singles Chart.