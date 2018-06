CATASTROFĂ în Vâlcea: copaci căzuți peste mașini, conductă de gaz avariată

Acoperişul unei staţii peco din Râmnicu Vâlcea a fost doborât de furtună, miercuri seara, peste mai multe maşini, o conductă de gaze a fost avariată pe strada Cerna şi mai mulţi arbori au fost doborâţi pe carosabil atât în municipiul reşedinţă de judeţ, cât şi în alte localităţi din judeţ, provocând blocarea traficului în zonele respective.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, în toate situaţiile se intervine pentru remediere şi pentru îndepărtarea copacilor doborâţi, informează Agerpres "În Râmnicu Vâlcea au fost semnalate următoarele situaţii provocate de furtună: acoperişul staţiei peco OMV Troianu a căzut pe mai multe auto, în cartierul Ostroveni sunt şase copaci căzuţi, o conductă de gaze de pe strada Cerna, în zona blocului C, a fost avariată. S-a oprit alimentarea cu gaze în zonă, nu există pericol, au intervenit ISU şi Poliţia, au fost anunţaţi cei de la gaze pentru remedierea avariei. Totodată, pasajele Dacia şi Matei Basarab sunt inundate", a anunţat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Sandra Bălteanu.În ce priveşte drumurile naţionale, reprezentantul IPJ Vâlcea a precizat că din cauza copacilor căzuţi, pe DN7, la Balta, se circulă pe un sens, alternativ şi tot pe DN7, la Brezoi, pompierii intervin pentru îndepărtarea arborilor de pe carosabil. Pe acelaşi drum pompieri au intervenit pentru îndepărtarea arborilor şi în localitatea Bujoreni.Şi pe DN65 C, la Oteşani, un copac căzut pe partea carosabilă şi s-a luat legătura cu administratorul drumului pentru îndepărtarea arborelui, potrivit IPJ Vâlcea.Furtuna a doborât copaci şi la Băile Govora, la Popeşti, pe DN65 C, la Olăneşti, unde un copac a căzut pe un stâlp de electricitate.Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Vâlcea, Cătălin Popescu, nu au fost semnalate victime. ISU intervine în teren cu şase echipaje pentru îndepărtarea arborilor căzuţi iar mai multe echipaje de pompieri intervin în localitatea Nicolae Bălcescu, unde a izbucnit un incendiu.