`Câteodată nu înţeleg fotbalul. Am condus jocul de la cap la coadă`, spune Mutu după înfrângerea cu FC Voluntari

Tehnicianul echipei U Craiova 1948, Adrian Mutu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Voluntari, pierdut cu scorul de 1-2, că este mulţumit de prestaţia jucătorilor săi şi că formaţia olteană ar fi meritat mai mult, potrivit news.ro.

“Puţină frustrare există. Câteodată nu înţeleg fotbalul. În seara asta chiar am fost echipa care a condus jocul de la cap la coadă. Sunt mulţumit de băieţi, de jocul solid pe care l-am făcut. Am primit un gol foarte frumos la începutul reprizei a doua. Meritam mai mult din jocul ăsta. Echipa se exprimă aproape cum îmi doresc eu. Suntem pe drumul bun”, a spus Mutu la posturile care transmit Liga 1.

De cealaltă parte, Liviu Ciobotariu a declarat că FC Voluntari nu a jucat extraordinar, dar îşi felicită jucătorii pentru efort. “Sunt bucuros că am câştigat primele trei puncte. Un joc foarte greu pentru noi, am întâlnit o echipă bună a campionatului nostru, o echipă tehnică. O victorie muncită, îmi felicit jucătorii pentru efort. N-am făcut un joc strălucit, am cedat posesia adversarului, dar sunt bucuros că am câştigat. Obiectivul nostru a fost astăzi să câştigăm cele trei puncte, nu să facem spectacol”, a afirmat Ciobotariu.

Formaţia FC Voluntari a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa U Craiova 1948, într-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Au marcat: Lopes ’47, Armaş ’78 / Bălan ’87.