Caz șocant în Londra! Băiețel de 7 ani, incendiat accidental de un alt copil, în timpul unei serbări: "Mi-am văzut fiul gol stând într-o găleată cu apă".

O școală din UK a fost amendată cu 35.000 de lire sterline, după ce un copilaș de 7 ani a fost incendiat accidental, în timpul unei scenete care avea loc într-o biserică. Costumul purtat de băiat a luat foc, după ce un alt copil care ținea o lumânare în mână s-a împiedicat. S-a ales cu arsuri pe 45% din corp, iar părinți au fost devastați și de-a dreptul revoltați.

Băiețelul, acum în vârstă de 10 ani, era costumat într-o oaie și juca o scenetă cu „nașterea Domnului”. Costumul era făcut integral din vată și, într-un moment de neatenție, un alt copil s-a împieditcat în timp ce ținea o lumânare și a dat din greșeală foc costulului purtat de copil. Fostul director al școlii primare catolice St Thomas Becket, Noel Campbell, a alergat să-l salveze pe băiat împreună cu un alt adult, arzându-și propriile mâini în timp ce stingeau flăcările, relatează Mirror.

Copilul a fost apoi transportat cu avionul la spital de la biserica din sudul Londrei, acolo unde a avut loc concertul de colinde, în decembrie 2019. A suferit arsuri catastrofale care i-au acoperit 45% din corp, inclusiv gâtul, fața și brațele. Părinții băiatului, care stăteau în public, spun că au rămas traumatizați după ce au văzut cum fiul lor ardea și au dat în judecată școala. Familia a cerut despăgubiri pentru rănile suferite de copilul lor, dar și pentru faptul că au rămas traumatizați după incindetul șocant.

Ce amendă a primit școala

După un proces de o săptămână la Southwark Crown Court, școala din South Norwood a fost condamnată de un juriu pentru că nu au luat toate măsurile de siguranță. Judecătorul Phillip Bartle, KC, a dat școlii o amendă de 35.000 de lire sterline și va plăti costuri suplimentare de 25.970 de lire sterline.

„Școala nu a reușit să evalueze în mod corespunzător riscul implicat și nu a luat măsuri necesare de protecție. Erau 60 de copii care mergeau cu 60 de flăcări neprotejate”, a spus judecătorul.

Copilul a supraviețuit, dar a suferit arsusi pe 45% din corp

„Rănile fiului meu sunt permanente și i-au schimbat viața; a suferit arsuri pe 45% din corp. Este norocos că este în viață. Era un copil fericit care nu avea nicio grijă în lume. S-a simțit ca și cum o bombă a explodat, toată lumea a început să țipe și să fugă din biserică. Când nu a ieșit din biserică, l-am căutat peste tot. Am reușit să înțeleg că s-a întâmplat ceva îngrozitor. Mi-am văzut fiul gol stând într-o găleată cu apă, nu-i pot uita niciodată privirea cu care s-a uitat la mine. Nu puteam să-l țin sau să-l ating. Din acea zi, frumosul meu fiu a suferit arsuri la brate, trunchi, ureche, față și gură. Și-a pierdut încrederea, a devenit iritabil și furios. Încă am coșmaruri despre incident chiar și acum, trei ani mai târziu. Îmi protejez fiul de orice privire de străin. Mă gândesc la el îmbătrânind într-o lume atât de crudă. Tot ceea ce fac este să mă asigur că este fericit. Coșmarurile mele îmi amintesc că nu mi-am putut salva fiul. Ma copleșește să cred că fiul meu nu va ști ce este o viață normală”, a spus tatăl copilului.

„Nu mi-aș dori ca nimeni să treacă prin ceea ce a trecut fiul meu. Era un copil normal fericit, care ducea o viață normală. Am petrecut 50 de zile consecutiv în spital cu el... Am fost devastați. Nu va mai fi niciodată la fel. Spitalele fac parte din viața lui acum. Mi-am pierdut credința din cauza acestui accident. De atunci nu am mai pășit într-o biserică și nu cred că o voi face vreodată”, a declarat devastată, mama copilului.

Instanța a auzit că băiețelul a fost pus într-o găleată cu apă cu un cearșaf umed înfășurat în jurul taliei, în timp ce așteptau sosirea unei ambulanțe.